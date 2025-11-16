  1. الرئيسية
  2. الدول العربیه
  3. لبنان وفلسطين والشرق الأوسط

الصحة العالمية: أكثر من 900 مريض توفوا في غزة بسبب تأخير الإجلاء

16 نوفمبر 2025 - 18:22
رمز الخبر: 1750979
الصحة العالمية: أكثر من 900 مريض توفوا في غزة بسبب تأخير الإجلاء

منظمة الصحة العالمية تعلن وفاة أكثر من 900 مريض في غزة بسبب تأخر الإجلاء الطبي، وتحذّر من أنّ التأخير في الحالات الحرجة يشكّل "حكماً بالإعدام".

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أعلنت منظمة الصحة العالمية أنّ أكثر من 900 مريض توفوا في قطاع غزة نتيجة تأخر عمليات الإجلاء الطبي للعلاج خارج القطاع، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي.

وقالت المنظمة إنّ نحو 16 ألفاً و500 مريض ما زالوا ينتظرون الموافقة على السفر من أجل تلقي العلاج، بينهم 4 آلاف طفل بحاجة عاجلة إلى الإجلاء الطبي

وحذّرت الصحة العالمية من أنّ أي تأخير إضافي في نقل المرضى المصابين بأمراض حرجة "يعادل حكماً بالإعدام"، في ظل الانهيار شبه الكامل للمنظومة الصحية في غزة، وعدم قدرة المستشفيات على تقديم العناية المتخصصة بسبب النقص الحاد في المعدات والأدوية والكوادر.

تعليقك

You are replying to: .
captcha