كاتس: "إسرائيل" لن تنسحب من سوريا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنّ "جيش" الاحتلال لن ينسحب من سوريا، زاعماً أنّ سياسة حكومته واضحة وهي: "لن تقوم دولة فلسطينية".

وفي موقفٍ مشابه، اعتبر وزير التربية والتعليم لدى الاحتلال وعضو "الكابينت" السياسي – الأمني يوآف كيش، أنّ المواقع الإسرائيلية داخل سوريا تُعدّ "مناطق إنذار مبكر لا يمكن التخلي عنها".

كما نقل معلّق الشؤون العسكرية في قناة "آي 24 نيوز"، يوسي يهوشع، أنّ "إسرائيل" ترفض الانسحاب من قمة جبل الشيخ ضمن أي اتفاق مع سوريا، فيما أكد الاحتلال أنّ "التفاهمات مع السعودية لن ترتبط بقيام دولة فلسطينية".