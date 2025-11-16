سائح نيوزيلندي يعتنق الإسلام خلال رحلة إلى أفغانستان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ اعتنق سائح نيوزيلندي يبلغ من العمر 63 عامًا الإسلام خلال رحلة إلى أفغانستان.

ووفقًا لوكالة باجهوك الأفغانية للأنباء، اتخذ هذا القرار بعد زيارة مسجد في مدينة قندهار يضم عباءة يعتقد أهلها أنها كانت لنبي الإسلام محمد (ص).

أهدى حاكم بخارى، مراد بيك، العباءة عام 1769 إلى الأمير أحمد شاه دوراني - مؤسس الإمبراطورية الدورانية، والذي يُعتبر غالبًا مهندس أفغانستان الحديثة - بهدف تعزيز العلاقات بينهما.

على مدار الـ 250 عامًا الماضية، كان أفراد عائلة واحدة مسؤولين عن الحفاظ على هذه الآثار المقدسة.

بعد اعتناقه الإسلام، اختار المسافر النيوزيلندي اسم محمد داود لنفسه.

على الرغم من المخاوف الأمنية، شهد عدد السياح الوافدين إلى أفغانستان ارتفاعًا حادًا. تظهر الإحصاءات المحلية أنه في حين دخل أقل من 700 زائر أجنبي البلاد في عام 2021، فقد تجاوز العدد 9000 في عام 2024.

ويسعى العديد من هؤلاء المسافرين إلى تجربة فريدة من نوعها للثقافة الأفغانية القديمة وأسلوب الحياة التقليدي والمناظر الطبيعية الخلابة.