زعيم ديني هندوسي متطرف يقول إن الجامعات المملوكة للمسلمين يجب أن تُفجر بالمدافع

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ طالب ياتي نارسينغاناند جيري، كبير كهنة معبد داسنا ديفي في غازي آباد، أوتار براديش، والمعروف بخطابه الإبادي والكراهية ضد المسلمين، باتخاذ إجراء عسكري ضد جامعة الفلاح، والجامعة الملية الإسلامية، وجامعة عليكرة الإسلامية، وجامعة دار العلوم ديوبند.

وفي بيان مصور، صرّح قائلًا: "يجب قصف أوكار الإرهابيين مثل جامعة الفلاح، وجامعة أحمدو مودي، والجامعة الملية، وجامعة دار العلوم ديوبند بالمدافع من خلال إرسال الجيش".

ويأتي خطاب الكراهية هذا في أعقاب اعتقال ثلاثة أطباء يعملون في جامعة الفلاح من قبل جهات تحقيق تُجري تحقيقًا في وحدة إرهابية مزعومة في البلاد. وتقول الشرطة إنهم أيضًا مشتبه بهم في قضية انفجار دلهي.

في الفيديو، قال نارسينغهاناند: "جامعة الفلاح، هذه الجامعة المزعومة في فريد آباد، هي موطن الأطباء الإرهابيين المعتقلين وغيرهم. حتى أنهم أقاموا حدادًا في جامعة الفلاح على الإرهابيين الذين لقوا حتفهم في التفجيرات. أيها الهندوس، انظروا إلى ما يحدث لكم. إنهم ينعون إرهابييهم، ومع ذلك تخليتم عني لمجرد إخبار العالم بالحقيقة عن هؤلاء الجهاديين. لقد أهنتهم علنًا وواجهت قادتهم. إنهم يقفون إلى جانب شعبهم في كل الظروف، ولهذا السبب لديهم "57 دولة". لكنكم تتخلون عن من يقاتلون من أجلكم، ولهذا السبب لم يبقَ لكم شيء." وأضاف: "دعوني وشأني، هذه هي المرحلة الأخيرة من حياتي. ما كان مقدرًا له أن يحدث قد حدث بالفعل. أريد أن أقول لكم، إذا كنتم ترغبون في أن يعيش أبناؤكم ويستمر إرثكم، فتعلموا أولًا دعم من يقاتلون." يجب قصف أوكار الإرهابيين، مثل جامعة الفلاح، وجامعة أحمد أباد، والجامعة الملية، وجامعة دار العلوم ديوبند، بالمدافع، وذلك بإرسال الجيش. اضغطوا على قادتكم لتدميرها بالمدافع، وإلا فلن يكون هناك مفرّ".

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تصاعدًا في الخطاب المعادي للإسلام والتهديدات بالإبادة الجماعية عقب الانفجار. العديد من هذه المنشورات ليست من حسابات غير موثوقة، بل من قادة هندوتفا وصحفيين بارزين.