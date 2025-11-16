العراق يستضيف المسابقة الوطنية السابعة للقرآن الكريم للنساء في العتبة العسكرية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أقام المركز الوطني العراقي لعلوم القرآن الكريم المسابقة القرآنية الوطنية السابعة للنساء في مرقد الإمامين العسكريين (عليهما السلام) بسامراء. انطلقت الفعالية، التي استمرت يومين، يوم الخميس، تحت شعار "تمثيل العراق شرف للجميع". ونُظمت بالتعاون مع إدارة المرقد.

تُعدّ المسابقات القرآنية الوطنية جزءًا أساسيًا من الأجندة الدينية والثقافية العراقية، وتُمثّل طريقًا نحو المسابقات الدولية. هدفت المسابقة إلى اختيار أفضل المشاركات لتمثيل العراق في مسابقات القرآن الكريم العالمية. وقد تأهلت من المرحلة التمهيدية للمسابقة الوطنية للنساء.

أُقيمت المسابقة بإشراف حيدر حسن الشمري، رئيس ديوان الوقف الشيعي العراقي، وشاركت فيها قارئات وحافظات من المعاهد القرآنية التابعة للعتبات المقدسة والمواقع الدينية العراقية.

وفي الحفل، تلا فضيلة الشيخ رسول عباس صاحب، عالم القرآن الكريم، رسالة من صاحب العتبة العسكرية. وجاء في الرسالة أن التنافس في علوم القرآن الكريم "مسابقة في أسمى وأجلّ المجالات"، وأن مثل هذه الفعاليات لا تُلهم التطور الشخصي للقراء والحافظين فحسب، بل تُحقق أيضًا فوائد جمة. وتحدثت فاطمة زاهري، رئيسة اللجنة المنظمة، عن أهمية إقامة مسابقات قرآنية وطنية سنوية للنساء والرجال، مشيرةً إلى إرسال المتفوقين إلى المسابقات الدولية. وأضافت أن النسخة السابعة ضمت 37 مشاركة من بغداد ومحافظات أخرى، يتنافسن في الأدوار التمهيدية والنهائية تحت إشراف لجنة تحكيم متخصصة لاختيار من يُضاهي مستوى المتسابقين من جميع أنحاء العالم الإسلامي. كما تضمن الحفل عرض فيلم وثائقي يستعرض أنشطة المرأة القرآنية في المركز الوطني لعلوم القرآن الكريم، ومقتطفات من الجولة التمهيدية للمسابقة الوطنية السابعة للمرأة.