عالم شيعي: الإسلام انتشر بفضل أخلاق النبي محمد (ص) النبيلة وتضحية السيدة خديجة (س)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــقال العلامة رياض النجفي إن الإسلام انتشر في جميع أنحاء العالم بفضل شخصية النبي محمد (ص) النبيلة وتضحية السيدة خديجة الكبرى ( س). في خطابه في مسجد جامعة علي في حوزة جامعة المنتظر، موديل تاون، لاهور، قال رئيس جمعية وفاق المدارس الشيعية الباكستانية، العلامة حافظ سيد رياض حسين النجفي، إن النبي بدأ الدعوة إلى الإسلام من الصفر. واليوم، بفضل الله، يوجد 1.4 مليار مسلم في العالم. وأضاف أن الإسلام لم ينتشر بسهولة في مجتمع من الكفار وعبدة الأصنام. واجه النبي صعوبات جمة. وفي غضون 23 عامًا فقط، بسط رسول الله (ص) حكمه على كامل شبه الجزيرة العربية، وكان السبب الرئيسي في ذلك هو شخصيته السامية. شخصيته عظيمة لدرجة أنه لا يمكن لأحد أن يشكك فيها. هذه الشخصية نفسها زادت من مجد الإسلام.

قال الحافظ رياض النجفي إن مصعب بن عمير كان أول صحابي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم داعيًا إلى المدينة المنورة قبل الهجرة. وقال إنه بعد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان ثاني ما رفع من شأن الإسلام هو التضحية المالية. وكان الدور الأعظم في ذلك لزوجته الجليلة، السيدة خديجة الكبرى (س). وأوصى مسلمي اليوم بالتحلي بحسن الخلق والتضحية المالية. وقال إن المال يزول، فاليوم معك، وغدًا معك. وثالث ما زاد من شرف الإسلام هو العزيمة الراسخة. علينا أن نحافظ على رسالتنا بإخلاص وإرادة قوية. وقال إن قائد العالم كان رمزًا للشجاعة والثبات. قال الإمام علي (ع): "كلما واجهنا صعوبة في معركة، كان النبي سندًا لنا".

قال حافظ رياض النجفي إن الإسلام دين سلام وأمان ووئام. الدعوة ليست بالأمر الهيّن، بل يجب على الواعظ التحلّي بالصبر والتسامح. لم يُوبّخ النبي أحدًا طوال حياته. الصدق والأمانة أمران بالغا الأهمية للواعظ. على من ينشر الإسلام ويُلقي خطبًا دينية ألا يقول إلا الحق، وأن يقول ما هو مكتوب في الكتب أو ما يُعقل. لا تقرأ على المنبر الحسيني ما يُخالف القرآن أو الحديث أو العقل، فهذا يُسيء إلى سمعة الإسلام ومذهب أهل البيت (ع). وأكد على أن على المسلمين أن يتحلّوا بأخلاق وسلوك يُظهر بوضوح أننا خدام النبي محمد (ص).