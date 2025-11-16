في حوار وكالة إبنا مع البروفيسور مارتين مارتينلي: الغرب في أزمة أخلاقية وانهيار الهيمنة السردية؛ لماذا لم تعد الرواية الصهيونية فعّالة؟

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ التطورات التي شهدتها فلسطين خلال أكثر من عامين، حوّلت هذه الأرض إلى مركزٍ لأحد أهم النزاعات الجيوسياسية والأخلاقية في العالم؛ نقطة يعتبرها كثيرون مرآةً للأزمات البنيوية التي يعاني منها النظام الدولي. في مثل هذا السياق، تكتسب العودة إلى الباحثين الذين تابعوا تطورات المنطقة لسنواتٍ بمنهجٍ تاريخي وبنيوي أهميةً خاصة.

البروفيسور مارتين مارتينلي، من الشخصيات المرموقة في دراسات التاريخ المعاصر والعلاقات في غرب آسيا، هو أحد هؤلاء الباحثين.

تولّى مارتينلي خلال السنوات الأخيرة مسؤوليات متعددة في مجال الدراسات الإقليمية: من تدريس التاريخ المعاصر وتاريخ آسيا وأفريقيا في كلية الفلسفة والآداب بجامعة بوينس آيرس (FFyL-UBA)، إلى إدارة ندوة "الشرق الأوسط المعاصر"والكرسي الحر لدراسات فلسطين "إدوارد سعيد". ويشغل أيضًا منصب مدير قسم تاريخ الشرق الأوسط المعاصر في برنامج الدراسات التاريخية والأنثروبولوجية الأمريكية (ProeHaa)، وعضو في مجموعة العمل "الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية" في كلاكْسو (CLACSO).

في حوارٍ مع وكالة أنباء إبنا الدولية، يحلل البروفيسور مارتين مارتينلي الوضع الراهن في فلسطين ضمن سياقه التاريخي والسياسي والبنيوي؛ وضعٌ حوّل هذه الأرض إلى أحد المحاور الأساسية لنضال "الجنوب العالمي" ضد الاستعمار الاستيطاني، ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وشبكة حلفاء الإمبريالية الغربية.

إبنا: سيد مارتينلي، في ظل الحصار الحالي على غزة، كيف تصف هذه اللحظة من منظور جيوسياسي وأخلاقي؟

في رأيي، أصبحت قضية فلسطين وكل ما يدور حولها مجددًا موضوعًا محوريًا لـ"الجنوب العالمي". فلسطين تقع في قلب الجيوسياسة العالمية، وهي من المراكز الرئيسية لصراع القوى في النظام العالمي والرأسمالية الأحفورية؛ ولذلك فإن تداعيات فعلها السياسي تتفاعل بشكل مباشر مع الحركات السيادية والتحررية في مناطق أخرى من العالم.

في الوقت نفسه، فإن المقاومة الفلسطينية ذات طابع مناهض للاستعمار لأنها تواجه نظام الأبارتهايد والاستعمار الاستيطاني الصهيوني، وهي أيضًا ذات طابع مناهض للإمبريالية لأنها تواجه التوسع المتحالف للنفوذ الغربي في فضاء أفرو-أوراسيا، من المغرب إلى باكستان، ومن تركيا إلى اليمن.

محاولة سحق الفلسطينيين في معركة غير متكافئة بشكل واضح، تُبرز بُعدين متناقضين: من جهة، العنف المنفلت لإسرائيل – من المجاعة المخططة إلى الاعتداءات المنظمة – ومن جهة أخرى، الصمود الاستثنائي للفلسطينيين في الدفاع عن البقاء والمصير وحق الحياة في أرضهم. مزيج من عدة عوامل. أولها، موجة التظاهرات العالمية الواسعة – من الطلاب والأكاديميين إلى العمال والمواطنين العاديين – التي كشفت عن مستوى جديد من الوعي، حتى في الدول التي تدعم الإبادة الجماعية.

ثانيًا، شبكات التواصل الاجتماعي – رغم الرقابة الواسعة المفروضة على الروايات الكاشفة – أظهرت العنف الخفي الذي تمارسه إسرائيل؛ فقد بلغت فظاعة الجرائم حدًا لم يعد بالإمكان إخفاؤها.

إلى جانب ذلك، طرحت العديد من الدول روايتها المستقلة؛ وكان جزء من هذه الموجة ناتجًا عن تضامن غير مسبوق مع فلسطين: نضالٌ تحوّل إلى رمزٍ للصراع بين المظلومين والظالمين.

وفي النهاية، لعبت استراتيجيات المقاومة الفلسطينية – رغم محدودية الإمكانيات الشديدة – دورًا حاسمًا في هذا التحول في الهيمنة، إلى جانب دور الدول التي دعمتها، سواء بشكل رمزي أو من خلال إجراءات مثل المقاطعة، عدم الاستثمار، والعقوبات (BDS)، أو حتى المشاركة المباشرة في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

إبنا: هل بات مصطلح "الإبادة الجماعية"، الذي كان يومًا هامشيًا، يحظى اليوم بشرعية في الخطاب السياسي والإعلامي؟

بكل تأكيد، إن حجم المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان غزة – وبأساليب مختلفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وحتى بعض دول المنطقة – جعل من الطابع الإبادي لهذه الجرائم أمرًا لا يمكن إنكاره. انضمام الحكومات، ومئات الأكاديميين، وحتى الأمم المتحدة إلى هذا الوصف، عزّز من شرعية هذا المصطلح.

إبنا: ما الدور الذي لعبته المنصات الرقمية، وسائل الإعلام البديلة، والشهادات المباشرة في تفكيك الرواية الرسمية؟

دورٌ محوري، فرغم أن وسائل الإعلام السائدة ابتعدت قليلًا عن الرواية الصهيونية، إلا أنها لا تزال تعمل ضمن إطار النظام الإمبريالي بقيادة الولايات المتحدة وحلف الناتو. في المقابل، استطاعت المنصات الرقمية أن ترفع مستوى الوعي العام بدرجة تفوق بكثير وسائل الإعلام الرسمية، ورغم أن بعض جوانب المقاومة الفلسطينية لم تحظَ بتغطية كافية، إلا أن صوت الصحفيين الفلسطينيين – الذين هم أنفسهم هدف مباشر لهجمات إسرائيل – وصل إلى أسماع العالم. كما تم استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام الدولية أيضًا.

مع تدمير البنى التحتية للإعلام وتغيير مسارات وصول الناس إلى الأخبار، تحوّلت أحداث مثل "أسطول الصمود العالمي" والمظاهرات المليونية إلى رموز للمقاومة، وأصبح العلم الفلسطيني رمزًا عالميًا للصمود.

هذا المسار غيّر النظرة العالمية تجاه إسرائيل والولايات المتحدة بشكل جذري، وقد يؤدي – على غرار تجربة جنوب أفريقيا – إلى ضغوط داخلية وخارجية على نظام الفصل العنصري؛ النظام الذي يسعى إلى خلق "فوضى مُسيطر عليها" في المنطقة.

إبنا: ما العوامل التي دفعت بعض الحكومات – حتى في الغرب – إلى الابتعاد عن الرواية الصهيونية؟

سلوك الغرب مزدوج: فمن جهة، لا يزال حليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة وحلف الناتو، ويواصل دعمه لإسرائيل؛ ومن جهة أخرى، فإن مبادرات مثل تحركات العمال والنقابات في إيطاليا – تحت شعار "لنوقف كل شيء؛ لنوقف الإبادة الجماعية" – تمثل مؤشرًا على حدوث تغيير.

كذلك، فإن مسار الاعتراف بدولة فلسطين – رغم كونه محدودًا ومتأخرًا ومرهونًا بشروط – يعكس بداية تباعد عن سياسات إسرائيل والولايات المتحدة.

أمثلة مثل الإضرابات العمالية في موانئ إيطاليا، التي تحولت إلى إضراب عام من أجل فلسطين، تم تناولها أيضًا في كتاب "جيوسياسة الإبادة الجماعية في غزة".

إذا ما تطورت هذه الموجة إلى فرض حظر على الأسلحة، أو عقوبات اقتصادية، أو إلغاء الامتيازات الخاصة بإسرائيل في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، أو حتى تعليق مشاركة المنتخب الوطني والأندية الإسرائيلية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، فإن وضعًا مشابهًا لحالة العقوبات المفروضة على جنوب أفريقيا قد يتشكل، مع ما يحمله من تبعات عميقة على نظام الفصل العنصري.

إبنا: ما هو موقع الروحية الفلسطينية في المقاومة؟ هل هي مجرد رمز أم بُعد استراتيجي؟

الروحية تُعدّ أحد أعمدة المقاومة ولها دور أساسي؛ تمامًا كما هو الحال في العديد من الحركات التي تربط بين الروحية المعنوية والنضال المادي.

لكن يجب التأكيد على أن قضية فلسطين ليست نزاعًا دينيًا. جوهر القضية هو مقاومة مناهضة للاستعمار والإمبريالية، في مواجهة بنية تسعى إلى فرض حصار شامل على الفلسطينيين في جميع جوانب حياتهم المادية واليومية.

تحاول الرواية الرسمية الغربية تصوير هذا الصراع على أنه توتر بين الأديان أو الثقافات، في حين أن جذور الأزمة تكمن في تصميم إسرائيل كأداة لتفكيك المجتمعات وتعزيز نفوذ الغرب في الشرق.

تستمد المقاومة الفلسطينية إلهامها من مصادر متنوعة، لكنها لا تتحرك ضمن الإطار الذي يسعى الغرب إلى فرضه عليها.

إبنا: هل نحن الآن عند نقطة تحول تاريخية، أم أن بنية الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل لا تزال تحول دون أي تغيير حقيقي؟

لا شك أننا نعيش لحظة مفصلية. لقد أصبحت قضية فلسطين محورًا مركزيًا في خطاب "الجنوب العالمي"، فيما الهيمنة الغربية في حالة تراجع، وردّ فعلها يتمثل في تصعيد النزعة العسكرية.

لقد ازداد الوعي العالمي تجاه معاناة الفلسطينيين، وكذلك شعوب لبنان وسوريا والعراق واليمن وإيران، غير أن تحقيق التغيير الحقيقي يتطلب وقتًا، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا المسار سينتهي بانهيار البنية القائمة أم لا. وقد يشبه هذا المسار تجارب مثل فيتنام، الجزائر أو جنوب أفريقيا. في هذا السياق، سيكون لدور القوى مثل مجموعة "بريكس" والمؤسسات المستقلة عن الولايات المتحدة تأثير حاسم. حتى داخل الولايات المتحدة نفسها، تتزايد المعارضة للسياسات الإسرائيلية.

إبنا: ما الدروس التي تقدمها فلسطين للعالم في ما يتعلق بالكرامة، والمقاومة، وبناء الحقيقة في مواجهة آلة الإمبريالية؟

تُظهر فلسطين ومناصروها أن آلة الإمبريالية – رغم ما تملكه من قوة عسكرية وتكنولوجية وإعلامية – تعاني من نقاط ضعف بنيوية.

لقد أثبتت مقاومة الفلسطينيين الممتدة لعقود، وما لقيته من صدى عالمي غير مسبوق، أن الشعوب لا تزال فاعلًا مؤثرًا في مواجهة الاستعمار، والإمبريالية، والرأسمالية الأحفورية.

ما صنعه الفلسطينيون هو ملحمة تاريخية؛ ففي الوقت الذي يسعى فيه الغرب إلى إخضاع الشعوب وإجبارها على الاستسلام، يبرهن الفلسطينيون يومًا بعد يوم أن إرادتهم وصمودهم متجذران وصانعان للتاريخ.

لقد غيّرت هذه التجربة النظرة العالمية تجاه قوة الإمبراطورية ومفهوم المقاومة الشعبية، وأظهرت أن الفلسطينيين يقفون إلى جانب المظلومين عبر التاريخ.

إبنا: في ظل حالة اليقظة العالمية، إلى أي مدى لا تزال أساليب التلاعب الصهيونية فعالة؟

ستستمر هذه المحاولات؛ فالنظام الذي يرتكب الإبادة الجماعية مضطر إلى تحريف الروايات. لكن حقيقة أن ضحايا الإبادة الجماعية في الماضي أصبحوا اليوم هم من يرتكبونها، لا تعفيهم من المساءلة.

يسعون إلى شراء وسائل إعلام جديدة مثل "تيك توك"، أو استخدام الذكاء الاصطناعي لنشر الدعاية الحربية، بهدف حجب الحقيقة.

ومع ذلك، فقد بلغ مستوى الوعي العالمي نقطة يصعب التراجع عنها.

إبنا: ما هي مسؤولية المفكرين، الإعلاميين، والقادة الدينيين اليوم تجاه الصمت أو الحياد المحسوب؟

مسؤوليتهم جسيمة؛ فالحياد في مثل هذا الوضع يُعدّ عمليًا انحيازًا إلى جانب الظالم، كل فرد في موقعه ملزم بالتحرك لوقف هذه الجريمة ومنع تكرارها.

لقد كشفت الإبادة الجماعية الحالية عن مستوى من العنف غير مسبوق في العقود الأخيرة، فدول المنطقة – من فلسطين ولبنان إلى سوريا، العراق، اليمن وإيران – تعاني من الحصار، العقوبات، والتدخلات السياسية، وتواجه أيضًا موجة من الصور والروايات الزائفة.

في مثل هذا السياق، يجب على الجنوب العالمي أن يتوحد؛ تمامًا كما يتوحد الشمال العالمي في استعمار العقول، الحكومات، والشعوب.

وعليه، فإن مهمة المفكرين، الصحفيين، والقادة الدينيين هي تعزيز الروابط بين دول الجنوب، وتقديم رواية مستقلة من أجل تحرير الشعوب المحاصرة – من الشرق الأوسط إلى أفريقيا، آسيا، وأمريكا اللاتينية.

