شروط إسرائيلية للموافقة على بيع مقاتلات إف-35 للسعودية

كشف مسؤولون إسرائيليون عن شروط تل أبيب لموافقتها على بيع الولايات المتحدة طائرات مقاتلة من طراز إف-35 للسعودية، وذلك بربط الصفقة بتطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب.

جاء ذلك وفقا لتقرير نشرته وسائل إعلام أمريكية تزامنا مع الاستعدادات لزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن المقررة في 18 نوفمبر 2025.



وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي من المتوقع أن يصلا إلى اتفاقية لبيع طائرات إف-35 للرياض خلال هذه الزيارة.



ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي لم يُذكر اسمه قوله: "لا تعارض إسرائيل بيع طائرات إف-35 الأمريكية للسعودية، لكنها تريد أن يكون البيع مرتبطا بتطبيع علاقات المملكة مع تل أبيب".



وأضاف المسؤول أن "نقل طائرات إف-35 إلى السعودية دون تنازلات دبلوماسية في المقابل سيكون غير مجدٍ وخاطئا".

