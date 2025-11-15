فليم "صواريخ فوق بازان" الوثائقي الإيراني باللغة العبرية يربك قناة تلفزيونية مقربة من نتنياهو

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ خصصت القناة 14 التابعة لتلفزيون كيان الاحتلال الصهيوني، والتي تعتبر الذراع الإعلامية لبنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، نشرة أخبارها مساء أمس، لإعداد تقرير عن فيلم "صواريخ فوق بازان" الوثائقي، وهو أول فيلم وثائقي إيراني باللغة العبرية.

وبعد مرور ثلاثة أيام على إصدار "صواريخ فوق بازان"، أول فيلم وثائقي باللغة العبرية يتم إنتاجه في إيران، وبمبادرة من وكالة أنباء "تسنيم"، والذي يشرح تفاصيل الضربة الصاروخية الإيرانية المدمرة على مصفاة بازان، المنشأة الأكثر أهمية في قطاع الطاقة التابع للكيان الصهيوني خلال المعركة التي استمرت 12 يومًا، فقد جذب هذا المنتج المرئي، بعد الوسائل الإعلامية المطبوعة ووسائل التواصل الاجتماعي، انتباه وسائل الإعلام المرئية التابعة للكيان الصهيوني منذ مساء أمس.

في هذا السياق، حاولت القناة 14 التابعة لتلفزيون الكيان الصهيوني، والتي تعتبر الذراع الإعلامية لبنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، مساء أمس في تقرير نشرة أخبارها، أن تعكس هذا الوثائقي في إطار "الحرب الدعائية" التي تشنها إيران ضد هذا الكيان، من خلال عرض أجزاء منه.

كانت الحقائق والوثائق المقدمة في هذا الفيلم الوثائقي الذي مدته 26 دقيقة، من القوة بحيث أن هذا الوسيط الإعلامي الصهيوني، على الرغم من اتخاذه موقفًا سلبيًا، لم يتمكن من تقديم رد على الحقائق المطروحة أو إنكارها.

وفي هذا الإطار، حاول "دورور بلازاده"، الخبير من أصل إيراني في القناة 14 التابعة لتلفزيون الكيان الصهيوني، والذي سبق له أن حاول مرارًا من خلال ظهوره في أقسام إخبارية مختلفة في القناة 14، وفي إطار الحرب النفسية لتل أبيب ضد إيران، أن يقلل من آثار الضربات والخسائر التي لحقت بهذا الكيان من قبل القوات المسلحة لبلدنا، فبالإضافة إلى بث أجزاء من الوثائقي "صواريخ فوق بازان" في النشرة الإخبارية للقناة، كتب مقالًا على الموقع الإلكتروني لهذه الوسيلة الإعلامية الصهيونية، اعتبر فيه إصدار هذا الفيلم الوثائقي دليلاً على تغيير إيران لاستراتيجيتها تجاه حرب الـ 12 يومًا، ووضعه في إطار الحرب المعرفية والناعمة التي تشنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهدف التأثير على الرأي العام في الأراضي المحتلة.

وأضاف هذا الخبير الإسرائيلي موضحًا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إنتاج فيلم وثائقي كامل في إيران باللغة العبرية: "إيران تحاول أن تظهر أنها تملك اليد العليا في ساحة المعركة حتى بعد حرب الـ 12 يومًا، وأن الهجوم الصاروخي الإيراني على مصفاة بازان هو العامل الذي أحدث الردع في مواجهة إيران والكيان الصهيوني."

وقد بدأ بث الوثائقي "صواريخ فوق بازان" يوم الثلاثاء، حيث أنه بعد ساعات فقط من تحميله وتجاوب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الملحوظ على يوتيوب، قام مدراء هذه المنصة الإعلامية بحذفه من يوتيوب بسبب ما وُصف بأنه محتوى مناهض للصهيونية.

