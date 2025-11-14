نتنياهو يطالب بإقامة منطقة منزوعة السلاح في جنوب غربي سوريا كشرط للتعامل مع الشرع

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ ربط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مستقبل التعامل مع الرئيس السوري أحمد الشرع، بـالتعاون في إقامة منطقة منزوعة السلاح في جنوب غربي سوريا الملاصقة لمرتفعات الجولان المحتلة.

يأتي ذلك في وقت تقول الحكومة السورية، إن إسرائيل تؤدي حاليا دورا سلبيا في بلادها، وإنها تواصل انتهاكاتها لأراضيها، غير أن دمشق حاولت الرد دبلوماسيا ولم تنجر للاستفزاز.

وقال نتنياهو، في مقابلة نشرتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الخاصة إن مستقبل التعامل مع الشرع سيتحدد بناءً على التعاون في إقامة منطقة منزوعة السلاح في جنوب غربي سوريا.

وأضاف أنه إذا تحققت منطقة منزوعة السلاح في جنوب غربي سوريا وتوافرت حماية دائمة للدروز هناك، يمكننا المضي قدما في العلاقة بالشرع.

وتحت ذريعة حماية الدروز تنفذ إسرائيل اعتداءات على سوريا بشن غارات وإجراء توغلات بين الحين والآخر، وذلك رغم تأكيد الحكومة السورية، أن الدروز جزء لا يتجزأ من المجتمع السوري.

وتابع نتنياهو: عندما أنظر إلى الشرع، سأركز على ما يجري فعلا وما يتم تحقيقه فعلا، وقال إنه سيحكم على الشرع بناء على ما يحدث على الأرض.

وفي مقابلة لصحيفة واشنطن بوست في اختتام زيارته إلى واشنطن قبل يومين، سئل الشرع بشأن ما إذا كانت سوريا ستوافق على نزع سلاح المنطقة الواقعة جنوب دمشق، بناء على مطالب نتنياهو.

فأجاب الشرع، إن الحديث عن نزع السلاح من منطقة بأكملها سيكون صعبا، وعزا ذلك إلى أنه إذا ساد أي نوع من الفوضى، فمن سيتولى حماية المنطقة؟!

وتابع، وإذا استُخدمت هذه المنطقة المنزوعة السلاح من بعض الأطراف كمنصة لضرب إسرائيل، فمَن سيتحمل المسؤولية عن ذلك؟ هذه أراضٍ سورية، وينبغي أن تتمتع سوريا بحرية التصرف في أراضيها.

ومضى قائلا: احتلت إسرائيل الجولان لحماية إسرائيل (كما تزعم)، والآن تفرض شروطا في جنوب سوريا لحماية الجولان.

