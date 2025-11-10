العتبة العباسیة تعرض 120 مؤلفًا قرآنيًا في معرض الشارقة للكتاب

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ عرض المجمع العلمي للقرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة أكثر من 120 إصدارًا قرآنيًا في معرض الشارقة الدولي للكتاب الرابع والأربعين، المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفاد الدكتور مهند الميالي، مدير معهد القرآن الكريم في النجف الأشرف التابع للمجمع، بأن جناح العتبة ضم أكثر من 120 عنوانًا من إصدارات المجمع.

وأشار إلى أن الإصدارات تضمنت موسوعات وكتبًا علمية أصدرتها المجمع، تخدم الباحثين والمتخصصين في علوم وفنون القرآن الكريم.

وقد لاقت هذه الأعمال إقبالًا وتفاعلًا ملحوظًا من الزوار العلميين والثقافيين للمعرض.

وأكد الميالي أن مشاركة المجمع مثّلت العراق بين 2300 دار نشر من 118 دولة.

وأضاف أن هذه المبادرة تعكس التزام العتبة بالتواصل الإقليمي والعالمي من خلال إصداراتها البحثية.