"يتم طردنا فقط لأننا مسلمون"

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ مع دخول الجرافات إلى محمية غابة داهيكاتا في مقاطعة غوالبارا بولاية آسام في ساعة مبكرة من صباح الأحد، مما أثار حالة من الفوضى والبكاء والغضب، سارعت العائلات المنكوبة لإنقاذ ممتلكاتها.

تُنفذ حملة إخلاء واسعة النطاق تهدف إلى استعادة 1143 بيغا من أراضي الغابات المزعومة التعدي عليها، في ظل إجراءات أمنية مشددة، حيث نشرت الإدارة الجرافات والحفارات وقوة ضخمة تضم أكثر من 900 فرد، بما في ذلك الشرطة والوحدات شبه العسكرية وحراس الغابات والقوات الخاصة.

ووفقًا للتقارير، فإن حملة الإخلاء التي استمرت يومين (9-10 نوفمبر) جاءت بناءً على توجيه من رئيس الوزراء هيمانتا بيسوا سارما.

في محمية غابة داهيكاتا في غوالبارا، ساد الحزن واليأس الأجواء. وقالت امرأة، وهي تحتضن طفلاً على أنقاض منزلها المهدم: "يتم إخلاؤنا لمجرد أننا مسلمون"، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية. قالت امرأة أخرى، بصوت أجشّ يتخلله بكاء متقطع: "وُلدنا هنا. عاش آباؤنا وأجدادنا هنا. الآن، ضاعت منازلنا - إلى أين سنذهب؟"

أفادت التقارير أن عدة عائلات قامت بهدم منازلها ذات الأسقف الصفيحية حتى قبل وصول الجرافات. واشتكى الكثيرون من عدم اتخاذ الحكومة أي تدابير لإعادة توطينهم أو إعادة تأهيلهم، مما ترك المئات، بمن فيهم أطفال وكبار السن، بلا مأوى، وفقًا لقناة DY365 الإخبارية الناطقة باللغة الآسامية.

وقال أحد السكان المسنين، الذي ادعى أنه عاش في داهيكاتا منذ طفولته: "هذه الأرض هي موطننا الوحيد. لو كانت لدينا أرض أخرى، لما كنا هنا. الآن ليس لدينا مكان نذهب إليه".

ونفى رئيس الوزراء بيسوا سارما، خلال جلسة بث مباشر على فيسبوك في وقت سابق من هذا الأسبوع، التكهنات حول احتمال تأجيل عملية الإخلاء.

وقال: "تتآمر بعض الجماعات لوقف حملات الإخلاء. لقد خططوا سابقًا لتحويل آسام إلى نيبال أخرى. لكننا لن ندع آسام تصبح نيبال، ولن تتوقف عمليات الإخلاء". في غضون ذلك، شنّ اتحاد طلاب الأقليات في آسام (AAMSU) هجومًا شرسًا على رئيس الوزراء، متهمًا الحكومة باستهداف مجتمع معين. قال رئيس اتحاد طلاب جامعة راجستان، رضا الكريم سركار: "إلى متى ستواصل الحكومة هذا القمع، وسلب الناس طعامهم وملابسهم ومسكنهم؟ لقد انتهك رئيس الوزراء الدستور. إذا لم يستطع الشعب العيش بسلام، فلن ينعم الحاكم بسلام أيضًا".