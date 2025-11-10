امرأة إيرانية في قلب تكنولوجيا تويوتا: من جامعة شريف إلى بناء "أجهزة كمبيوتر ذات أربع عجلات"

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ ليلى شريفيان، امرأة إيرانية تعمل مديرةً فنيةً في شركة تويوتا اليابان، تقود الآن مشروع "المركبات المُعرّفة برمجيًا" - وهو مبادرة رائدة تهدف إلى تحويل السيارات إلى حواسيب ذكية متنقلة.

بدأت ليلى شريفيان، وهي امرأة إيرانية، مسيرتها الأكاديمية في جامعتي أمير كبير وشريف، وبعد قبولها في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، دخلت أحد أكثر مجالات الهندسة تعقيدًا.

مع احتفاظها بشغفها بالميكانيكا - من محركات الديزل إلى البطاريات الكهربائية، والآن التقنيات المتصلة - طوّرت مسيرتها المهنية في تويوتا.

تتحدث شريفيان، التي تعمل الآن في قسم التقنيات المتصلة، عن انتقالها مؤخرًا من قسم توليد القوة إلى هذا المجال الجديد: "يجمع هذا المجال بين التكنولوجيا وفهم احتياجات العملاء المستقبلية. أنا جديدة في هذا المجال، لكنني متحمسة جدًا للتعلم."

على مدار مسيرتها المهنية التي امتدت لثلاثة عشر عامًا في تويوتا، واكبت شريفيان التغيرات التكنولوجية، حيث تدرجت في المناصب من مهندسة أولى إلى مديرة مجموعة، ثم مديرة فنية.

تقول شريفيان: "كنت أبحث كل بضع سنوات عن مغامرة جديدة، ولحسن الحظ، أتاحت لي تويوتا تلك الفرصة".

ومع ذلك، لم يكن هذا المسار سهلاً على امرأة إيرانية في قطاع يهيمن عليه الرجال. تقول شريفيان: "منذ اليوم الذي اتخذت فيه قرارًا غير تقليدي، تعرضتُ للتساؤل. في كثير من الأحيان في الاجتماعات، تم تجاهلي في البداية - حتى أدركوا أنني مديرة المشروع".

تسعى شريفيان جاهدةً لتشجيع الفتيات على دخول مجالات الهندسة.عندما تسأل الفتيات إن كنّ يستطعن ​​النجاح في الرياضيات، أقول: لم لا؟ علينا أن ندرك الصور النمطية وندعم بعضنا البعض. مؤكدةً على هويتها الإيرانية، تُشيد شريفيان بجرأة الفتيات الصغيرات في إيران: "أحيانًا أشعر بأنهن يجب أن يُعلّمني. هذه المسارات الجريئة تحديدًا هي التي تُغيّر الثقافة".

تنصح الفتيات الإيرانيات بتجاوز العوائق النفسية، والالتزام بالمجالات التي اخترنها، وتعلم لغات عالمية، وأخذ بناء العلاقات المهنية على محمل الجد. "النجاح مزيج من الجهد، والثقة بالنفس، وتجاهل الآراء المُحبطة، وقليل من الحظ".