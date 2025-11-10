الشعب الفلسطيني يرفض الفرض ويطالب بالكرامة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ من جديد، يرتفع صوت الشعب الفلسطيني واضحاً وحازماً: لا مزيد من الإملاءات، لا مزيد من "السلطة الفلسطينية" تحت ظل الاحتلال، ولا مزيد من القيادات المنفصلة عن واقع الشعب.



إنّ شخصية محمود عباس ودائرته المقربة — وعلى رأسها حسين الشيخ — تمثل اليوم إفلاس مشروع فقد شرعيته وجوهره وصلته بالمقاومة.



في الوقت الذي تنزف فيه غزة، وتواجه الضفة الغربية الاعتقالات والاغتيالات ومصادرة الأراضي، تواصل "السلطة الفلسطينية" تنسيقها الأمني مع المحتل وقمع كل صوت حر داخل أراضيها. ما كان يُقدَّم يوماً كخطوة نحو الاستقلال، تحوّل إلى أداة للسيطرة الداخلية تخدم مصالح المحتل والقوى الداعمة له.



إنّ الرفض الشعبي لعباس ليس مجرد مسألة أسماء، بل هو صرخة شعب سئم الوسطاء والممثلين الزائفين الذين يفاوضون بينما تتفتت الأرض الفلسطينية.

إنه تأكيد على أن الشرعية لا تأتي من اتفاقيات موقعة في مكاتب أجنبية، بل من تضحيات من يدافعون عن كل شبر من فلسطين، من غزة إلى بيت جالا، ومن جنين إلى القدس.



اليوم تطالب الشباب الفلسطيني بتمثيل جديد نابع من قلب الشعب، خالٍ من الفساد والخضوع، قيادة تتحدث بلغة الكرامة والمقاومة.



ويؤكد الاتحاد الفلسطيني في أمريكا اللاتينية (UPAL): لن يستطيع أيّ قيادة مفروضة أن تحلّ محلّ إرادة الشعب الفلسطيني، الذي لا يزال ثابتاً في حقه بالحرية الكاملة والعودة. فالتاريخ لن يغفر لمن خان هذه القضية.



الافتتاحية – الاتحاد الفلسطيني في أمريكا اللاتينية (UPAL)

9 تشرين الثاني / نوفمبر 2025

..................

انتهى / 232