رئيس هيئة الأركان اليمني: إذا استأنف العدو الصهيوني العدوان على غزة سنستهدف عمق الكيان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية، اللواء الركن يوسف المداني، بأنّه "إذا استأنف العدو الصهيوني عدوانه على قطاع غزّة، فإنّ العمليات العسكرية اليمنية ستطال عمق كيان الاحتلال"، معقباً بأنّ "اليمن سيعيد فرض حظر الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي".

وجدد اللواء المداني في رسالة وجهها إلى قيادة أركان كتائب القسّام دعم اليمن لهم، قائلاً: "نحن معكم على العهد والوعد، نشارككم الفرح بالنصر، ونواسيكم في لحظات الفقد، ونؤكد لكم أننا ثابتون على عهدنا ووعدنا بالوقوف معكم وإلى جانبكم مهما بلغت التضحيات".

المداني للقسّام: هزمتم أقوى إمبراطوريات المال والسلاح والتكنولوجيا

وأضاف في رسالته "لقد قدّمتم للعالم أجمع أعظم نموذج للصمود الإسلامي، وقدمتم الشهادة الدامغة على عظمة الإسلام وجدوى الجهاد وأن الدين الإسلامي لا يقبل الهزيمة ولا الهوان، وهزمتم بسلاح الإيمان أقوى إمبراطوريات المال والسلاح والتكنولوجيا".

وأردف، قائلاً: "أذهلتم العالم بعزيمتكم، وألجمتم الأعداء بصمودكم وأجبرتموهم على الجنوح للمفاوضات بعد أن كانوا يتوهمون السيطرة والاستئصال".

كذلك، أشادت الرسالة بالتعزية التي قدّمتها كتائب القسّام باستشهاد الفريق الركن محمد عبد الكريم الغماري، مشيرةً إلى أنّ التعزية تجسد عمق الروابط الإيمانية والجهادية التي تأسست على وحدة الهدف والمصير في مواجهة العدو الإسرائيلي ومشاريعه العدوانية.

وفي وقت سابق، دعا قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي إلى الاستعداد للمواجهة المقبلة مع العدو الإسرائيلي ومن يتعاون معه، مشيراً إلى أنّ الاستقرار لن يبقى في المنطقة بوجود الاحتلال الذي يستهدف الأمة.

