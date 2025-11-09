افتتاح مسجد شيعي في مدينة جريشك بأفغانستان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ افتُتح مسجد جديد باسم "خاتم النبيين (ص)" يوم السبت 8 نوفمبر/تشرين الثاني في مقاطعة جريشك بولاية هلمند في أفغانستان، ليكون مكانًا للعبادة للمؤمنين المحليين.

حضر حفل الافتتاح حجة الإسلام السيد علي أكبر حسيني، إمام صلاة الجمعة في جريشك، إلى جانب أعضاء مجلس القبائل الشيعية، ومسؤولين محليين، وممثلين عن القسم الثقافي في المسجد المحمدي الكبير، وعدد من الشخصيات الشيعية البارزة في المنطقة.

بُني مسجد "خاتم النبيين (ص)" بدعم وتعاون من السكان المحليين، وفاعلي الخير المحليين، وعدد من المتبرعين الشيعة من خارج أفغانستان.

على الرغم من كونهم أقلية في المقاطعة الجنوبية، إلا أن المجتمع الشيعي في جريشك يشارك بنشاط في الأنشطة الدينية والاجتماعية، ويمثل نموذجًا للتعايش الشيعي السني في المنطقة.