غدًا الإثنين.. انعقاد مؤتمر "نحن والغرب في آراء وأفكار سماحة آية الله العظمى الخامنئي" في طهران

من المقرر انعقاد مؤتمر "نحن والغرب في آراء وأفكار سماحة آية الله العظمى الخامنئي" غدًا، الإثنين بحضور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، في قاعة المؤتمرات بهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

كما سيلقي كلٌّ من محمد إسحاقي، مساعد التعليم والبحث في مكتب حفظ ونشر آثار آية الله العظمى الخامنئي، وموسى حقاني، أمين المؤتمر، كلماتٍ في هذا المؤتمر.

يسعى هذا المؤتمر إلى ترسيخ ثقافة النضال ضد نظام الهيمنة. ويرى منظمو هذا المؤتمر أنه إذا كانت الدول الغربية قد نالت الهيمنة من الاستعمار، فقد استطاعت الجمهورية الإسلامية أيضًا توسيع جبهة المقاومة حتى بين شعوب وأكاديميي الولايات المتحدة والدول الغربية.

عُقد المؤتمر الصحفي لهذا المؤتمر قبل أيام، بحضور محمد إسحاقي، نائب مدير التعليم والبحث في مكتب حفظ ونشر آثار آية الله العظمى الخامنئي، ومحمد جواد لاريجاني، وموسى حقاني، وموسى نجفي، أعضاء مجلس صنع القرار في مؤتمر "نحن والغرب في آراء وأفكار سماحة آية الله العظمى الخامنئي".

سيتم بث هذا المؤتمر مباشرةً على التلفزيون الايراني عبر قناة الأخبار.

