اعترافات أعضاء الخلية التجسسية تكشف أساليب التجنيد المحلية والارتباطات الاستخباراتية الخارجية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ كشفت اعترافات أعضاء الشبكة التجسسية التي أعلنت وزارة الداخلية ضبطها، عن تفاصيل دقيقة لأنشطة الخلية التابعة لغرفة عمليات مشتركة بين المخابرات الأمريكية (CIA) والموساد الإسرائيلي والمخابرات السعودية، ومقرها الأراضي الرياض.

وتعكس هذه الاعترافات مدى التنظيم والهيكلية المتقدمة للشبكة، التي اعتمدت على استقطاب عناصر محلية، التدريب الميداني، التمويل، التزويد بأجهزة وتقنيات متطورة، وتنفيذ مهمات ميدانية دقيقة داخل اليمن، شملت رصد المباني والمقار القيادية والمرافق الحيوية، ومتابعة شخصيات وأماكن حساسة.

هذه الاعترافات تعكس عدة محاور مهمة، بشأن آليات الاستقطاب والتواصل والتي استخدمت قنوات شخصية ومهنية، بالإضافة إلى تطبيقات واتصالات مشفرة، لضمان الربط بين عناصر محلية وقيادة خارجية، بالإضافة إلى الهيكلية التنظيمية التي اعتمدت على وسطاء محليين معروفين بالاستقطاب والتوجيه، مثل مجاهد، علي بن علي، ناصر علي الشيبة، و"أبو سيف"، لتسهيل التجنيد والمهام.

كما تشير الاعترافات إلى أساليب التمويه باستغلال غطاء مشاريع إنسانية ومدنية، وتنسيق لقاءات زمنية محددة لضمان الأمن المعلوماتي.

وفيما يلي يستعرض موقع "المسيرة نت" اعترافات الجواسيس بشأن آلية الاستقطاب والعمل وتنسيق الارتباطات على النحو التالي:

الجاسوس بشير علي مهدي

تم استقطابي للعمل لدى العمل الاستخبارات على مرحلتين. كانت المرحلة الأولى في التخابر في الجانب الاجتماعي والثقافي من خلال إنشاء «منظمة قدرة للتنمية المستدامة» والالتحاق بمنظمة «دار السلام» في عامي 2018–2019. وكانت في الجانب العسكري؛ وقد سافرت إلى القاهرة في عام 2023. وأثناء تواجدي في القاهرة في أكتوبر 2023 تواصلت معي «بريبرا كاتيلدي» وقالت إنهم يستعدون لعملية واسعة وكبيرة في اليمن على الصعيدين العسكري والاقتصادي والسياسي، وعرضت أن أشارك معهم في الجانب الاستخباراتي.

الجاسوس ضيف الله صالح

بدأت اتصالاتي معهم في عام 2019. في إذاعة "صعدة" وقد رأيتها على فيسبوك، وقد طلبت منه إذا بالإمكان أعمل معهم وسأتابع. فطلب مني عمل طلب ونموذج وعملت ما طلبه. وبعد شهور سألني إذا كنت ما أزال عازم على العمل، فقلت نعم. فقال لي نريدك تقطع جواز وقد نسقنا لك والأمور ستكون سابرة بإذن الله. أرسلوا لي مقدماً (مبلغ) أول 500 ريال سعودي ومرة ثانية 500 ريال وذهبت لاقطع جواز من مأرب. ووصلت إلى منزل "علي" وقالي لي بعد أن شرح لي الوضع أن الجماعة الذين سأعمل معهم هم سعوديون.

الجاسوس سنان علي

في نهاية 2023 كلمني "....." بعد العشاء جلس بجانبي وسألني إن كنت «عاطل عن » فقلت نعم، فسأل كم المدة وأنت بدون عمل، فقلت ربما أكثر من تسعة عشر. أرسل رقم له اسم شركة المحيط ورقمها للتواصل معهم يمكن يجيبوا لك شغل ويصلحوا وضعك، قلت خير. تواصلت معهم ثم رد عليّ بعد يومين شخص يُدعى محمد "سعودي"، أخذ معلوماتي الشخصية عبر مكالمة.وبعد يومين تواصل معي وطلب أن أقابله في اليوم التالي عند الساعة الخامسة، فأرسل لي الموقع وكان فندقًا في شمال الرياض. استقبلني نفس الشخص، وأخذ مني معلومات شخصية. بعد يومين قال إنه سيتواصل معي شخص ثاني اسمه "سعد"؛ وفي اليوم الثاني وقت العصر، أرسل لي موقعًا في مول "بانوراما مول" في الرياض. حين التقينا قال لي إن الشغل سيكون عبر منظمة "تعداد سكان"، فأنا فرحت لأن المنظمات فلوس كثير، فقال لي سنعلمك كيف رفع التقارير، على أساس أنني سأعود إلى اليمن لأعمال إحصاء.

الجاسوس مجدي محمد حسين:

"كان في واحد اسمه '....' تواصل معي، قال لي كان في واحد سعودي جاء عندنا في شركة استيف التي كنت أعمل فيها، يبحث عن يمنيين للعمل في شركة أمنية، قلت له ارسل لي رقمه، بعد أسبوعين أو ثلاثة اسابيع تواصل معي رقم آخر ليس هو الموجود على الكرت الذي أعطوني، فسألوني إن كنت ما زلت أبحث عن عمل، فقلت نعم، فقالوا نحن تواصلنا مع الإدارة وقالوا أنك شخص جيد، فسألوني هل أنا مستعد للسفر إلى أفريقيا، أو شرق آسيا، فقلت نعم، فطلبوا مؤهلاتي ومقابلتي للتعارف ولشرح تفاصيل العمل والاتفاق على كل شيء.

وسألوني هل تستطيع دخول السعودية، فقلت لهم أنا لدى إقامة منتهية ومسجل اسمي في المنفذ 'خرج ولم يعد'. تواصلت بعد ذلك بالمرأة التي كانت تتواصل بي وتُدعى كاترينا (لا أعرف إن كانت بريطانية أم أمريكية) وقالت إنها ستعطيني شخصًا سعوديًا للتواصل؛ فظهر لاحقًا رجل اسمه 'أبو سيف' الذي أصبح كل العمل عليه. وبعد أسبوعين أو ثلاثة قال لي خلاص الشباب سيلقوك في القاهرة ونلتقي هناك، حاول أن تقطع لك تذكرة سفر".

الجاسوس أنس أحمد صالح:

"تم استقطابي من الاستخبارات السعودية في شعبان من العام الماضي، اتصل بدر محمد سلمان وسألني عن عملي، وأخبرني أنه يعمل على الحدود السعودية. قال إنهم قد يوفّرون لي عملًا في شركة إغاثية إنسانية وستكون أمورك طيبة، وأنهم أعطوا رقمي لأحد المسؤولين، لكنه طلب مني أن أحمل تطبيق '.....' وتواصل بي أبو خالد عبر تطبيق '....' وقال كلمونا عليك، وقال ستعمل معنا، وسألته عن العمل، فأجاب أني ساعمل في وصف واستطلاع البيوت والأماكن في صنعاء.

وتواصل معي بعد ذلك فقال تعرف اشخاص تثق بهم ثقة عمياء يستطيعوا يعملوا في هذه الأعمال وبحيث لا تسألني عنهم أو تكلمهم عني ورشحت له ثلاثة أسماء".

الجاسوس خالد قاسم عبدالله:

"تم استقطابي للعمل لصالح الاستخبارات عبر صديقي ناصر علي الشيبة بداية 2024، وقام بسؤالي عن معرفتي بقيادات الدولة في نقم، وفي منتصف 2024، سألني عن معرفتي بقيادة الدولة في حدة بحكم عملي في منطقة حدة. ثم طلب مني في نفس الوقت، مساعدته في وضع كاميرات أمام هذه منازل القيادات التي اعرفها".

الجاسوسة هدى علي:

"كنت في شهر مارس 2022 خرجت من القاعة كنت اشتي اروح إلى قاعة '.....' بحكم أن معي عمل هناك، فطلعت مع تاكسي، وأخذت رقمه، وكان اسمه ناصر علي الشيبة. عشان يرجع لي، وكان يأخذني مشاوير، وبعدها................. لم يكن معي حل ثاني إلا أن أمشي بعده. وضغط علي أجيب ناس يساعدوه وفي تلك الفترة التي تواصلت فيها معه ان يدخلنا إلى المطار، وكمان خلاني ان اعرف واحد اسمه '.....' وأبوه يعمل في هذا الجانب، فتواصلت معه، فأقنعته أن يأخذ أجهزة مني ويوصلهم إلى منطقة عطان".

الجاسوس مجاهد محمد علي

"تواصل معي علي قاسم البكالي في بداية رمضان (عام 1445 هـ) وقال لي: "يا دكتور معي لك عمل تابع الاستخبارات السعودية".

وقال لي يا دكتور نحتاجك ونحتاج فريق من ثلاثة أربعة أشخاص، فاخترت من العناصر واحد اسمه علي بن علي حمود، واثنين........ بعده طلب منا أن نجند له مصادر فيهم صفات مختلفة أي اشخاص لديهم وسائل مواصلات معهم سيارات أو موتورات، فقلنا له تمام, وكنا انا وعلي بن علي فقال أترك هذا الأمر عليا فأنا لدي معاريف بكل مكان".

الجاسوس علي بن علي أحمد:

"تم استقطابي لصالح العمل مع الاستخبارات السعودية عبر مجاهد محمد علي راجح، وبدأ يفهمني وشرح لي أن هناك عملًا مع السعوديين، وأنه سيكون مقابلة مبالغ مالية بالريال السعودي، وسيكون العمل بسيط عبارة عن كتابة معلومات عن الدولة وأنه من سيقوم بإرسالها للسعوديين.

وعندما طلبوا من مجاهد علي ترشيح بعض الأسماء، قمت بترشيح خمسة أسماء وكتبتها له في صنعاء وغيرها".

الجاسوس حمود حسن حمود:

"تواصل معي علي بن علي حمود وطلب أن نلتقي في الحديدة، شوية وجاءوا لي وقالوا الدكتور مجاهد يريدك، فكلمني الدكتور مجاهد وسأل عن أحوالي وقال نريد نحسن وضعك، ولو تحتاج شيء نحن تحت أمرك، وقال نحتاجك تشتغل معنا. وسألني إن كان بإمكاني رصد قيادات في ميناء الصليف أو ميناء راس عيسى أو رصد دخول السفن الغذائية أو النفطية وإبلاغهم بأي معلومات عن التجار، وأعطاني تلفون وعشرين ألف ريال يمني".

..................

