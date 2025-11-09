العتبة العلوية المقدسة تشرف على مشروع حيوي لخزان ماء خدمي للزائرين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ باشرت الكوادر الهندسية والفنية التابعة لقسم الشؤون الهندسية والفنية على الإشراف والمتابعة لمراحل الإنجاز الحاصلة في تنفيذ مشروع خزّان ماء العتبة العلويّة المقدّسة ، الذي يُعدُّ من المشاريع الخدمية الحيوية الهادفة إلى رفد الزائرين والمواكب الحسينية بالمياه أثناء الزيارات المليونية، إضافة إلى تغذية المرافق الخدمية.

مواصفات المشروع

وقال المدير المشرف على المشروع الخادم المهندس قاسم حاتم للمركز الخبري: "يُقام المشروع على مساحة (6400) متر مربع وبسعة تخزين (20) مليون لتر، وبارتفاع يبلغ (4.5) متر، وبإشراف مباشر من قبل الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة"، مبيّنًا: "أنَّ نسبة الإنجاز الحالية بلغت (32%)، إذ تتواصل الأعمال بوتيرة عالية في تسليح الأسس وصب الخرسانة بكمية تُقدّر بـ (3300) متر مكعب، وباستخدام (440) طنّاً من حديد التسليح وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات العالمية المعتمدة من منظمة (ISO)".

أهمية المشروع

وبيّن حاتم: "أنَّ المشروع يتميز بكونه أكبر خزان مائي في محافظة النجف الأشرف، ويُنفّذ باستخدام مضخات عالمية المنشأ حاصلة على شهادات جودة دولية. كما يتميز بموقعه الاستراتيجي القريب من الحرم العلوي الشريف وشارع الحولي، ما يسهل عملية رفد المواكب الحسينية بالمياه أثناء ذروة الزيارات.

ويُجرى تنفيذ الأعمال بأعلى المعايير الإنشائية من حيث نوع المواد المستخدمة وطرق العزل لضمان ديمومة طويلة الأمد، فيما جرى تصميم سقف المشروع ليرتبط بالكراج الخاص بآليات العتبة المقدسة لتوسعة الطاقة الاستيعابية واستيعاب الآليات الخدمية أثناء الازدحامات الكبيرة.

ويُعدّ هذا المشروع خطوة استراتيجية مهمة ضمن جهود العتبة العلوية المقدسة في تطوير البنى التحتية الخدمية واستيعاب الأعداد المتزايدة من الزائرين، بما يواكب حجم الخدمة المقدمة لزائري أمير المؤمنين (عليه السلام) خلال الزيارات المليونية".

