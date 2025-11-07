تنظيم المهـرجـان الفاطمـي السنـوي 11 والتشييع الرمزي لنعش السيدة فاطمة الزهراء (ع) في العمارة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أعلن مركـز إشـراقة النــور الثـقافـي في محافظة ميسان، تنظيم، المهـرجـان الفاطمـي السنـوي الحادي عشـر والتشييع الرمزي لنعش الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (ع).

وذكر بيان للمركز، أنه “ابتدأ المهرجان بتلاوة مباركة للاخ زياد خلف، تلته كلمة المهرجان التي ألقاها الشيخ أحمد هاشم، ثم قدمت هيئة تشابيه قلعة صالح عرضا مسرحيا جسد الفصل الأخير من حياة السيدة الزهراء (عليها السلام)، وسط حضور مبارك لأهالي القضاء الكرام، وكان الدعاء الجماعي ختام فعاليات المهرجان”.

وأضاف، “ختاما، نتقدم بوافـر الشكـر لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل السنوي، ونسأل الله تعالى أن يشملهم بشفاعة السيدة الزهراء (عليها السلام) ونصرة ولدها الإمام المهدي (عجل الله فرجه الشريف)”.

