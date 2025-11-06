مركز يحوي أكثر من 100 الف نسخة حديثة وقديمة من المصحف الشريف في باكستان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ يضمّ "قرآن محل"(بيت القرآن) في منطقة "جوجرانوالا" بباكستان أكثر من 100 ألف نسخة من المصحف الشريف تمّ ترميمها؛ المصاحف التي كان الناس يرمونها في الماء أو يدفنونها اعتقاداً منهم بأنها استشهدت، يتم هنا تجليدها وحفظها في حالة أفضل.

ويقع "قرآن محل"(بيت القرآن) في منطقة "لدھی‌والا ورايتش"، في ضواحي مدينة "جوجرانوالا" الباكستانية، حيث يتم فيه الاحتفاظ بأكثر من 100 ألف نسخة قديمة وجديدة من القرآن الكريم، ويأتي الناس من أماكن قريبة وبعيدة لرؤيتها.

وقال "كليم الله"، أحد القائمين على هذا المركز، إنه خادم لهذا المكان، وإن والده قبل سنوات، بمساعدة بعض الأصدقاء، وبعد عشر سنوات من الجهد، أعدّ نسخة من المصحف الشريف بخطّ اليد.

وأضاف كليم الله: "كتب والدي "القرآن الكريم" قبل سنوات، وأنا الآن هنا أحافظ عليه".

وأردف قائلاً: "عندما قرّر والدي أن يكتب القرآن الكريم، لم تكن هناك مصادر كافية متاحة، فطلب الورق خصيصاً من بلجيكا ليكتب عليه القرآن، ولكن لأن حجم الورق كان صغيراً، قام بلصق أربع أوراق معاً وصنع ورقة كاملة وبدأ كتابة القرآن عليها".

وأضاف كليم الله: "لكتابة القرآن الكريم، استخدم حبرًا خاصًا مصنوعًا من الزعفران والمسك وماء زمزم وماء الورد".

ووفقًا له، يأتي الناس من مناطق بعيدة لزيارة "قرآن محل"(بيت القرآن).

وقال أحد المواطنين الذي جاء من كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية لزيارة قرآن محل: "عندما وصلت إلى هنا، وجدت سلامًا في قلبي، يشعر الإنسان بأنه تحرر من هموم الدنيا وحتى يشعر بالهدوء لعدة أيام".

