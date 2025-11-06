حفل تكريم لطلاب متخرجي الدورات القرآنية في لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أعلنت جمعيةُ القرآن الكريم للإرشاد والتوجيه في لبنان يوم أمس الاربعاء، إقامة حفل بمناسبة تخريج الدورات القرآنية الصيفية وذلك في رحاب العتبة المقدَّسة للسيدة خولة بنت الإمام الحسين (ع).

وذكر بيان للجمعية أنه استقبلت العتبةُ المقدَّسةُ للسيدة خولة بنت الإمام الحسين(عليهما السلام) في رحابها الطاهرة، الحفلَ الختاميَّ الذي أقامته جمعيةُ القرآن الكريم للإرشاد والتوجيه بمناسبة تخريج الدورات القرآنية الصيفية، وبحضور جمعٍ من العلماء والفضلاء والشخصيات الدينية والاجتماعية، إلى جانب الأساتذة والطلبة المشاركين في الدورات وأهاليهم.

وأضاف أن هذا النشاط يأتي في إطار دعم الجمعية لمسيرة التعليم القرآني وتعزيز الوعي الرسالي لدى الناشئة، فيما شكّلت استضافةُ العتبةِ المقدسةِ لهذا الحفل المبارك تأكيدًا على انفتاحها واحتضانها للفعاليات الهادفة التي تخدم كتاب الله وتُسهم في ترسيخ ثقافة القرآن في المجتمع.



وتابع: "وقد عبّر القائمون على الحفل عن شكرهم وتقديرهم لإدارة العتبة المقدسة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وللنائب الدكتور علي المقداد على رعايته الكريمة واهتمامه المتواصل بالشأن القرآني".



واختُتم الحفلُ، حسب البيان، بتوزيع الشهادات التقديرية والتقاط الصور التذكارية في أجواءٍ إيمانيةٍ مفعمةٍ بالخشوع والبهجة الروحية.

