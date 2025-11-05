الانتهاكات في الضفة مستمرة.. 2350 اعتداء إسرائيلياً خلال الشهر الماضي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، نفذوا 2350 اعتداء في الضفة الغربية خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في تواصل لمسلسل الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الهيئة، مؤيد شعبان، أنّ قوات الاحتلال نفذت 1584 اعتداء، في حين نفذ المستوطنون 766 اعتداء.

وأشار إلى أن مجمل الاعتداءات تركزت في محافظات رام الله والبيرة (542 اعتداء)، ونابلس (412 اعتداء)، والخليل (401 اعتداء).

وأظهر التقرير الشهري للهيئة، أنّ الاعتداءات شملت اعتداءات جسدية مباشرة واقتلاعاً للأشجار وإحراقاً للحقول، فضلاً عن منع قاطفي الزيتون من الوصول إلى أراضيهم والاستيلاء على الممتلكات وهدم المنازل والمنشآت الزراعية، في وقت تغلق قوات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية بذريعة "الاجراءات الأمنية"، وتمكّن المستوطنين من التوسع داخلها.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مسؤولين فلسطينيين ومسؤولين في الأمم المتحدة أن أعمال العنف المكثفة التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون، والتي تستهدف موسم حصاد الزيتون الفلسطيني في الضفة الغربية، مستمرة من دون هوادة.

وسجلت وزارة الزراعة الفلسطينية زيادة بنسبة 17% في الخسائر المالية لمزارعي الضفة الغربية منذ بداية العام وحتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن أكثر من 15 ألف شجرة تعرضت للهجوم منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024.