رباعية عربية إسلامية تدفع لإعمار غزة ووقف الحرب في السودان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أجرى عبدالعاطي عددا من الاتصالات الهاتفية يوم الثلاثاء مع الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، وهاكان فيدان وزير خارجية تركيا.

ووفقا للخارجية المصرية تناولت الاتصالات مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض عبد العاطي الجهود المصرية المتواصلة لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام، مشددا على أهمية التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق لضمان انهاء الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية على أهالي القطاع.

وأكد وزير الخارجية المصري على ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما يشمل الجوانب السياسية والتنموية والإنسانية.

واستعرض عبد العاطي جهود مصر والتحضيرات ذات الصلة لعقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار والتعافي المبكر والتنمية في قطاع غزة المقرر عقده بالقاهرة خلال شهر نوفمبر الجاري، والذي سيشكل خطوة محورية في حشد الدعم الدولي لجهود إعادة إعمار القطاع وتحقيق الاستقرار.

كما تناولت الاتصالات مستجدات الأوضاع في السودان، حيث جدد عبد العاطي التأكيد على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها مصر في إطار الآلية الرباعية المعنية بالسودان لدعم التهدئة والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد.

وأكد وزير الخارجية المصري على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى هدنة إنسانية شاملة تُمهد الطريق لإطلاق عملية سياسية جامعة، مع ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جميع أنحاء السودان.

كما أعرب عن إدانة مصر للانتهاكات السافرة التي شهدتها الفاشر في الفترة الأخيرة، مشددا على ضرورة وضع حد فوري لها، ومؤكدا الحرص على مواصلة تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء السودانيين للتخفيف من معاناتهم.