انطلاق دورات الحوزة العلمية عبر الإنترنت لخريجي قم من البنغلاديش

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أطلق مكتب ممثل المرشد الأعلى الإيراني في بنغلاديش سلسلة من الدورات الأكاديمية عبر الإنترنت تهدف إلى تعزيز التواصل العلمي بين خريجي حوزة قم الدينية البنغاليين، وتعزيز معارفهم الأكاديمية والدينية.

تسعى هذه المبادرة إلى ضمان استمرار مشاركة الطلاب الذين أكملوا دراستهم في قم بفعالية في البيئة الفكرية للحوزة، مع تلبية الاحتياجات التعليمية والدينية المتطورة للمجتمع البنغالي.

في إطار هذا البرنامج، يتم تحديد المواضيع الرئيسية ذات الصلة بالسياق الديني والثقافي لبنغلاديش من خلال البحث الميداني، ودعوة علماء بارزين من حوزة قم لتدريسها.

المشاركة في الدورات إلزامية لجميع الطلاب المؤهلين.

يُقدم الدورة الأولى في هذه السلسلة - "المفاهيم القرآنية مع نهج للرد على الشبهات ومنهجية لمواجهة الشبهات القرآنية" - حجة الإسلام رستم نجاد، رئيس مركز أبحاث الحج والزيارة وعضو هيئة التدريس في جامعة المصطفى العالمية. حظيت الدورة، التي تتألف من عشر جلسات، وتُعقد ثلاث مرات أسبوعيًا، بمشاركة واسعة وردود فعل إيجابية من الطلاب. ستبدأ الدورة الثانية من البرنامج، التي يُشرف عليها البروفيسور توهيدي، في الأسابيع المقبلة، وستركز على "الشكوك حول حركة الأخبار في بنغلاديش".