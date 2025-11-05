آية الله أعرافي يدعو إلى تحرك عالمي لوقف الفظائع ضد الشعب السوداني المضطهد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أدان مدير الحوزات العلمية الإيرانية، آية الله علي رضا أعرافي، بشدة المجازر المستمرة بحق الشعب السوداني المظلوم، واصفًا صمت المنظمات الدولية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وهيئات حقوق الإنسان، بأنه "مخزٍ".

وفي بيان صدر يوم الثلاثاء، قال آية الله أعرافي إن الجرائم الوحشية في السودان، التي تُرتكب بدعم من الصهيونية العالمية والاستكبار العالمي، وتواطؤ بعض الحكومات العربية في منطقة الخليج، تعكس مؤامرة أوسع نطاقًا لزرع الفرقة واستغلال الشعوب وإضعاف الأمة الإسلامية.

ودعا الشعوب الإسلامية والعلماء والمثقفين في جميع أنحاء العالم الإسلامي إلى كسر صمتهم، وكشف جرائم القوى الاستكبارية وعملائها الإقليميين، والدفاع عن الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.

وجاء في البيان: "لن يغفر التاريخ أبدًا الخيانة والصمت في وجه الظلم".

وأضاف: "إن دماء الشعب السوداني المظلوم الزكية، كدماء شهداء غزة واليمن وفلسطين، ستعزز روح المقاومة في جميع أنحاء العالم الإسلامي".

وحث آية الله أعرافي المؤسسات الدولية ومنظمة التعاون الإسلامي على اتخاذ موقف حازم وفعال إزاء هذه المأساة الإنسانية، ودعم الشعب السوداني في نضاله من أجل العدالة.

كما قدم تعازيه لأسر الضحايا، داعيًا بالصبر والسلوان والنصر المبين للشعب السوداني المظلوم.