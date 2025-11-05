رئيس مجلس الشورى الإسلامي يصل إلى إسلام آباد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تتضمّن برامج رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف خلال هذه الزيارة عقد محادثات في إسلام آباد مع رئيس وأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الباكستاني. كما سيجتمع قاليباف مع كبار المسؤولين السياسيين في باكستان، بمن فيهم رئيس الوزراء، لإجراء مباحثات ومشاورات ثنائية.

ومن المقرّر أيضاً أن يزور قاليباف خلال رحلته مدينتي لاهور وكراتشي، اللتين تُعدّان من أهم المراكز الثقافية والاقتصادية في باكستان، حيث سيجري لقاءات مع نخبة من المثقفين والزعماء الدينيين والتجار ورجال الأعمال الباكستانيين.

ويرافق قاليباف في هذه الزيارة عدد من نواب مجلس الشورى، من بينهم أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الإيرانية–الباكستانية: فداحسين مالكي، محمد نور دهاني، رحمدل بامري، مهرداد كودرزوند، وفضل الله رنجبر.

ووفقاً للتقرير، تُعتبر جمهورية باكستان الإسلامية أكثر دول الجوار الإيراني من حيث عدد السكان، وقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 3 مليارات دولار، فيما يسعى الجانبان من خلال التخطيط الدقيق وإزالة العقبات القائمة إلى رفع هذا الرقم إلى 10 مليارات دولار.

