مكتب المرجع السيستاني يقيم مجلس عزاء باستشهاد السيدة "فاطمة الزهراء" (ع) بالعاصمة السورية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أقام مكتب المرجع الديني الأعلى، السيد علي الحسيني السيستاني، في الجمهورية العربية السورية، مجلس عزاء بذكرى شهادة سيدة نساء العالمين، فاطمة الزهراء (عليها السلام).

وشهد المجلس، الذي انعقد في مقر المكتب في العاصمة السورية دمشق، مشاركة جموع من المؤمنين، حيث توافدوا لإحياء هذه الذكرى الأليمة التي تظل رمزاً للصبر والثبات على المبادئ.

تخلل المجلس قراءةُ التعازي الحسينية، وترديدُ المراثي والقصائد الحزينة التي سلطت الضوء على سمو مكانة الصديقة الطاهرة (عليها السلام) ومظلوميتها العظيمة، في أجواء إيمانية تفيض بالحزن والوفاء لمسيرة أهل البيت (عليهم السلام).

ويأتي هذا النشاط الديني في إطار سلسلة المجالس والأنشطة التي يشرف عليها مكتب السيد السيستاني في سوريا، بهدف تعزيز الوحدة الإسلامية وترسيخ مبادئ المحبة والاقتداء بسيرة أهل البيت (عليهم السلام) بين أوساط المجتمع.

..................

انتهى / 232