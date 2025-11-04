رئيس الوزراء العراقي: وضع كافة الأسلحة تحت سيطرة الدولة لن ينجح طالما ظلت القوات الأمريكية في البلاد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال السوداني في مقابلة مع وكالة "رويترز"، نشرت يوم الاثنين، إن "داعش غير موجود. الأمن والاستقرار؟ الحمد لله متوفران. أعطني عذر واحد لتواجد 86 دولة في تحالف".

وأضاف: "إذن، بالتأكيد سيكون هناك برنامج واضح لإنهاء أي سلاح خارج مؤسسات الدولة. هذا هو مطلب الجميع"، مشيرا إلى أن الفصائل قد تدمج داخل قوات الأمن الرسمية أو في المشهد السياسي بعد التخلي عن سلاحها.

وأكد أن "العراق واضح في مواقفه للحفاظ على الأمن والاستقرار، وأن مؤسسات الدولة هي من تمتلك قرار الحرب والسلام، ولا يمكن لأي طرف أن يجر العراق إلى حرب أو صراع".

ولفت السوداني إلى أن هناك خطة لا تزال قائمة لخروج التحالف الدولي من العراق بحلول سبتمبر عام 2026.

وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة والعراق اتفقا على انسحاب مرحلي للقوات الأمريكية مع توقع الانسحاب الكامل بنهاية العام المقبل. وقد بدأ الخفض المبدئي لعدد القوات الأمريكية في البلاد هذا العام.