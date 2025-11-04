إقامة الدورة الثالثة عشرة للحوار بين الإسلام والكنيسة الأرثوذكسية الروسية في طهران

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ ستُعقد الجولة الثالثة عشرة من الحوار بين الإسلام والكنيسة الأرثوذكسية الروسية في طهران في الفترة من 8 إلى 12 نوفمبر/تشرين الثاني.

يُنظم مركز حوار الأديان والثقافات التابع لمنظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية هذا الحدث بالشراكة مع إدارة العلاقات الخارجية في بطريركية موسكو، والمركز الثقافي الإيراني في موسكو.

ووفقًا لمكتب العلاقات العامة في منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية، فقد حُدد الموضوع الرئيسي لهذه الجولة من الحوار بأنه "مسؤولية قادة وأتباع ديانتي الإسلام والمسيحية الأرثوذكسية في مواجهة التحديات المعاصرة".

يتألف الوفد رفيع المستوى للكنيسة الأرثوذكسية الروسية من 12 عضوًا، برئاسة المطران أنطوني، رئيس إدارة العلاقات الخارجية في بطريركية موسكو، إلى جانب المطران كيريل، مطران قازان وتتارستان، والأسقف نيكولاي بالاشوف، مستشار البطريرك الأعلى لموسكو وسائر روسيا، ومجموعة من رجال الدين والباحثين ومسؤولي الكنيسة.