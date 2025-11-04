قسم الشؤون النسوية للعتبة العلوية تقيم مجلس عزاء باستشهاد السيدة "فاطمة الزهراء"(ع)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أقام قسم الشؤون النسوية في العتبة العلويّة المقدّسة مجلسَ عزاءٍ في رحاب مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام) إحياءً لذكرى شهادة السيّدة فاطمةَ الزهراء (عليها السلام)، استضاف خلاله وفدًا نسويًا من العتبة الحسينية المقدّسة.

وأكّدت مسؤولة قسم الشؤون النسوية الخادمة رملة الخزاعي في تصريح للمركز الخبري أنَّ : "هذه الاستضافة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات المشتركة مع العتبات المقدّسة إحياءً لذكرى شهادة السيّدة الزهراء (عليها السلام) واستذكارًا لحياتها الكريمة ولمظلوميتها الأليمة ".

وأضافت الخزاعي أنَّ : "هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها إذ تحرِص العتبة العلويّة المقدّسة في كلّ مناسبة على استقبال الوفود القادمة من العتبات المقدّسة للمشاركة في إحياء الشعائر الخاصّة بذكر أهل البيت (عليهم السلام) بين الزائرين في المرقد الطاهر للمولى أمير المؤمنين (عليه السلام)".

يُذكَر أنَّ العتبة العلويّة المقدّسة دأبت على تنظيم الفعاليات الدينية المشتركة مع العتبات المقدّسة الأخرى في إطار سعيها المستمرّ لإحياء المناسبات الدينية الخاصّة بالأئمة الأطهار (عليهم السلام) وتعزيزًا لأواصر التعاون المشترك.

