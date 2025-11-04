السوداني: نزع سلاح الفصائل مرتبط بإنسحاب قوات التحالف من العراق

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، سعيه للحصول على ولاية ثانية رئيسا لوزراء العراق.

وقال السوداني لرويترز: "نزع سلاح الفصائل المسلحة مرتبط بانسحاب قوات التحالف الذي سيتم في سبتمبر/ أيلول المقبل".

وأضاف "تعهدنا بوضع السلاح تحت سيطرة الدولة لكن ذلك لن ينجح طالما بقيت قوات التحالف بالبلاد".

ووصف السوداني، الانتخابات المقبلة بأنها مفصلية، وتمثل منعطفاً بين عدم الاستقرار الذي شهده العراق سابقاً، وبين الأمن والإعمار والخدمات حالياً، مؤكداً الثقة بوعي الشعب في اختيار من تبنى منهج العمل والإنجاز، وليس من يقدم التبريرات ويطلق الشعارات والوعود الزائفة.

