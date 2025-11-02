غزة: دخول 24% فقط من الشاحنات المتفق عليها منذ سريان قرار وقف إطلاق النار

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أوضح المكتب الإعلامي الحكومي في تقرير إجمالي أعداد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة خلال الفترة من 10 أكتوبر حتى 31 أكتوبر 2025 بعد دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأضاف في بيان: "بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة خلال الفترة المذكورة 3.203 شاحنات، منها 639 شاحنة تجارية و2.564 شاحنة مساعدات، من بينها 84 شاحنة سولار و31 شاحنة غاز طهي.

وفيما يتعلق بتصنيف الشاحنات التجارية التي بلغت 639 شاحنة، فقد شملت 293 شاحنة أغذية، و220 شاحنة بضائع مختلفة، و82 شاحنة ملابس، و23 شاحنة أدوات منزلية، و10 شاحنات معدات مختلفة، بالإضافة إلى 6 شاحنات محروقات، و4 شاحنات للقطاع الصحي، وشاحنة واحدة (1) لقطع غيار المركبات.

وأشار التقرير إلى أن "المتوسط اليومي لدخول الشاحنات التجارية والمساعدات يبلغ 145 شاحنة فقط، من أصل 600 شاحنة يفترض دخولها يوميا وفقا للاتفاق من ضمنها 50 شاحنة وقود ومحروقات، ما يعني أن نسبة التزام الاحتلال 24% من الكميات المفترض إدخالها".

وفيما يتعلق بشاحنات الوقود والمحروقات (السولار، غاز الطهي، البنزين)، فقد بلغ عدد ما دخل منها إلى قطاع غزة 115 شاحنة فقط من أصل 1.100 شاحنة يفترض إدخالها خلال الفترة ذاتها.

كما أكد المكتب الإعلامي أن نسبة ما تم توريده فعليا 10% من الكميات المتفق عليها، وهو ما يعكس استمرار سياسة التضييق والتعطيل المتعمد لإمدادات الطاقة الحيوية التي يحتاجها القطاع لتشغيل المستشفيات والمخابز والمرافق الأساسية.

وأدان المكتب الإعلامي بشدة "تلكؤ الاحتلال الإسرائيلي في إدخال شاحنات المساعدات والشاحنات التجارية"، وحمله المسؤولية الكاملة عن تفاقم وتدهور الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة نتيجة استمرار الحصار والإجراءات التعسفية التي تعيق تدفق المواد الأساسية.

هذا ودعا المكتب الإعلامي "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، وكذلك الوسطاء، إلى التحرك العاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ ما تم التوقيع عليه، وخاصة في بند إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود أو شروط، بما يضمن التخفيف من المعاناة المتفاقمة لشعبنا في قطاع غزة".