حماس: نستنكر افتراءات الأميركيين بشأن نهب المساعدات

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ ردّت حركة المقاومة الإسلامية حماس على تصريحات القيادة المركزية الأميركية بشأن ما زُعم بـ"نهب شاحنة مساعدات" في قطاع غزة، مستنكرةً بشدّة هذه الافتراءات ومؤكدةً أنها ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة.

وقالت الحركة، في بيان رسمي اليوم الأحد، إنّ الادعاءات الأميركية تأتي في سياق تبرير تقليص المساعدات الإنسانية المحدودة أصلاً للمدنيين في القطاع، والتغطية على عجز المجتمع الدولي في إنهاء الحصار والتجويع المفروضين منذ أكثر من عامين.

وأضاف البيان أنّ الأجهزة الشرطية والأمنية في غزة قدّمت أكثر من ألف شهيد ومئات الجرحى أثناء قيامها بواجبها في تأمين قوافل الإغاثة الإنسانية وضمان وصولها إلى مستحقّيها، مشيراً إلى أنّ مظاهر الفوضى والنهب انتهت فور انسحاب قوات الاحتلال، ما يؤكّد أنّ الاحتلال كان الجهة التي رعَت تلك العصابات وأدارت الفوضى المصاحبة لوجوده.

وأكدت حماس أنّه لم تتقدّم أيّ مؤسسة دولية أو محلية، ولا أيّ سائق من العاملين في القوافل الإغاثية، بأيّ بلاغ أو شكوى حول حادثة من هذا النوع، معتبرةً أنّ المشهد الذي استندت إليه القيادة المركزية الأميركية "مختلق ومفتعل لتبرير سياسات الحصار وتقليص الدعم".

"تبنّي واشنطن رواية الاحتلال جعلها شريكة في الحصار"

وأضافت الحركة أنّه "إذا كانت طائرات الدولة العظمى قد التقطت مشهداً مزعوماً لشاحنة، فإنها لم ترَ الجرائم اليومية للاحتلال الإسرائيلي التي يراها العالم بأسره"، مشيرةً إلى أنّ الطائرات الأميركية لم ترصد استشهاد 254 فلسطينياً منذ بدء وقف إطلاق النار، 91% منهم من المدنيين، بينهم 105 أطفال و37 امرأة و9 مسنين، فضلاً عن إصابة 595 آخرين بينهم 199 طفلاً و136 امرأة.

كما لفت البيان إلى أنّ تلك الطائرات لم تُظهر الاختراقات الإسرائيلية اليومية للخط الأصفر، التي تمتد على شريط يتجاوز 35 كيلومتراً مربعاً (10% من مساحة القطاع)، ولا عمليات النسف والتدمير الممنهج لمنازل المدنيين في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الاحتلال.

وبيّنت الحركة أنّ متوسط عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يومياً لا يتجاوز 135 شاحنة مساعدات، في حين تشكّل البقية شاحنات تجارية يعجز السكان المنهكون عن شرائها، مشيرةً إلى أنّ الاحتلال يمنع إدخال البروتينات الأساسية من بيض ودجاج ولحوم، ويُدخل أقل من 9.4% من كمية الوقود المتفق عليها.

وشدّدت الحركة على أنّ الوسطاء والهيئات الدولية الأكثر حيادية ومصداقيّة لم يرصدوا أيّ حادثة مشابهة لما زعمت واشنطن، معتبرةً أنّ تبنّي الإدارة الأميركية لرواية الاحتلال "يُعمّق انحيازها غير الأخلاقي ويجعلها شريكاً في الحصار والمعاناة الإنسانية في غزة".

وختمت حماس بيانها بالقول إنّ "الإدارة الأميركية التي تصلها تقارير الانتهاكات يومياً لا تحتاج إلى طائرات مسيّرة لتدرك حجم الجرائم، بل إلى شيء من الضمير الإنساني والمسؤولية الأخلاقية والسياسية لتتوقف عن تبرير خروقات الاحتلال وعدوانه المستمر".