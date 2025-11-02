هيئة البث: تل أبيب تتحفظ على تشكيل قوة دولية عن طريق مجلس الأمن

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن القناة الإسرائيلية الثانية أن الولايات المتحدة تسعى إلى تسريع تشكيل القوة المتعددة الجنسيات في غزة، الأمر الذي يثير خلافا بين واشنطن وتل أبيب.

وقالت القناة إن إسرائيل تعارض ليس فقط وجود قوات تركية مسلحة في غزة، بل لديها تحفظات أيضا بشأن إنشاء هذه القوة من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على غرار قوات اليونيفيل وقوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك العاملة في لبنان وسوريا.

وأفاد مسؤولون إسرائيليون أيضا بأن ترامب لا يزال يُصر على منح الأتراك دورا في قطاع غزة. وفي ضوء ذلك، يُدرس خياران إما نشر قوات غير مسلحة، أو إشراك الأتراك في إعادة إعمار القطاع.

وقد نقل موقع أكسيوس الإخباري، الخميس الماضي، أن مسؤولين في إدارة ترامب يجرون محادثات مع عدة دول بشأن إنشاء قوة دولية لنشرها في قطاع غزة.

ووفقا لأكسيوس، فمن المتوقع أن تقدم الإدارة الأميركية خطة خلال الأسابيع المقبلة، تعمل القيادة المركزية الأميركية على صياغتها، وستشمل القوة أيضا وحدات من الشرطة الفلسطينية.