عالم باكستاني يدعو إلى تعزيز الوجه الحقيقي للإسلام الشيعي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ دعا رئيس مجلس علماء الشيعة في باكستان، حجة الإسلام السيد ساجد علي نقفي، العلماء إلى تقديم التعاليم الأصيلة والعقلانية والروحية للمذهب الشيعي، وتجنب الخطابات التفرقة. وفي رسالةٍ تُليت خلال حفل تكريمٍ في قم للأساتذة الباكستانيين الذين يُدرّسون في الخارج، أشاد حجة الإسلام نقفي بهذه المبادرة، معتبراً إياها جهداً قيّماً لتعزيز الدافع الأكاديمي والدعوي لدى العلماء المغتربين.

وأكد أن وجود العلماء الباكستانيين في مدينة قم المقدسة شرفٌ روحيٌّ ومسؤوليةٌ في آنٍ واحد، حاثّاً إياهم على تلبية الاحتياجات الفكرية والأخلاقية للمجتمع من خلال تعاليم أهل البيت (ع).

وأكد نقفي أن المذهب الشيعي متجذر في التوحيد والعقل والروحانية، ويجب تمييزه عن الغلو والانحراف. كما شدد على ضرورة استخدام الأدوات والأساليب الحديثة لتعزيز الثقافة الإسلامية وتعزيز القيم الأخلاقية والروحية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه العالم الإسلامي.