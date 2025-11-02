باحث هندي: نقف بثبات مع قائد الثورة الإسلامية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أعرب المولوي صديق الله شودري، عالم سني بارز من ولاية البنغال الغربية الهندية، عن ولائه لقائد الثورة الإسلامية، مؤكدًا دعمه للجمهورية الإسلامية وموقفها في نصرة المظلومين.

التقى المولوي شودري، رئيس جمعية علماء البنغال والوزير السابق، مع حجة الإسلام عبد المجيد حكيم اللهي، ممثل قائد الثورة الإسلامية في الهند، في المركز الثقافي الإيراني بنيودلهي.

خلال اللقاء، ناقش الجانبان الوضع الراهن في العالم الإسلامي، وأكدا على ضرورة تعزيز التعاون العلمي والثقافي والديني بين إيران والهند.

أشاد حجة الإسلام حكيم اللهي بالدور البناء لعلماء الهند في تعزيز التعايش السلمي، مشيرًا إلى أن الوئام بين المسلمين وغير المسلمين في الهند ينبع من تعاليم الإسلام الأصيلة.

كما شكر المسلمين الهنود، بل وحتى غير المسلمين، على محبتهم ودعائهم للجمهورية الإسلامية وقائدها.

وأكد مولوي شودري دعمه، قائلاً: "أرجو أن تبلغوا تحياتنا ودعواتنا لقائد الثورة الإسلامية. هدايته نور لنا، وسنقف معه دائمًا وننصر المظلومين".