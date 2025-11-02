نهج البلاغة: المدخل النهائي لحكمة الإمام علي(ع)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ في درس أخلاقي أسبوعي يُعقد كل خميس في المدارس الدينية في جميع أنحاء المنطقة، خاطب مولانا سيد حيدر عباس رضوي طالبات الحوزة الزينبية في لكناو، مؤكدًا على أهمية نهج البلاغة كمصدر رئيسي لفهم بلاغة أمير المؤمنين الإمام علي (ع) وتعاليمه.

افتتح الباحث، الذي دأب على الترويج لهذا الكتاب منذ عدة أشهر، محاضرته بقول الإمام علي الشهير: "نحن أصحاب الكلام". وأشار مولانا رضوي، مسلطًا الضوء على الدور البارز للسيد الراضي، جامع نهج البلاغة قبل ألف عام، إلى أن هذا العمل أُنتج استجابةً لمطالب عامة المؤمنين.

كما أشاد بمساهمات علماء السنة، مثل ابن أبي الحديد المعتزلي، والدكتور صبحي صالح، والجاحظ، مؤكدًا على الجاذبية العلمية العالمية لهذا الكتاب. "من واجبنا جميعًا نشر كلام علي"، حثّ الطلاب، وأوصى بدراسة الكتاب يوميًا. واستشهد بالإمام الخميني، واصفًا نهج البلاغة بأنه "بلسمٌ شافي" أساسيٌّ لتطهير النفس وتهذيبها.

خلال الجلسة، استشهد مولانا رضوي بالخطبة ١٠٧ لبيان خمس مناقب أهل البيت (ع).

واستعرض طبعةً حديثةً من كتاب نهج البلاغة من دار "كتابخانة علم دانش"، مشيدًا بها باعتبارها أعرق طبعةٍ للكتاب في الهند حتى الآن. ويجري العمل على توزيعها، حيث وصلت نسخٌ منها إلى العلماء والدعاة والأدباء والشعراء في جميع المحافظات والمدن والقرى.

واختتمت المحاضرة بجولةٍ قام بها مولانا رضوي، برفقة عضو هيئة التدريس في الحوزة الزينبية مولانا سيد سراج أحمد، والمدير محمد مهدي، في مكتبة المؤسسة، وقدموا توجيهاتهم لتطويرها.