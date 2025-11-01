رجل دين كبير: تعزيز الشعائر الدينية ركن من أركان الإسلام ومفتاح انتشار المذهب الشيعي عالميًا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أكد آية الله جواد مروي، الأمين الثاني للمجلس الأعلى للحوزات العلمية، على الدور المحوري للتوعية الدينية، واصفًا إياها بـ"ركن الإسلام"، داعيًا إلى تعزيز هذه الرسالة الإلهية.

جاءت هذه التصريحات خلال تجمع للدعاة في مخيم أبي ذر الثقافي والتعليمي بمحافظة همدان.

وشدد آية الله مروي على الأهمية الدائمة للتوعية الدينية، قائلاً: "الإسلام دين خالد بدأ بالتوعية الدينية، واستمر بها، وأصبح عالميًا من خلالها".

وأعرب عن امتنانه لكونه من بين حاملي رسالة مدرسة أهل البيت (ع) والثورة الإسلامية، قائلاً: "إن من يوصل رسالة الحق إلى قلوب الناس بأقوالهم وأفعالهم، إنما يقوم بمهمة مقدسة".

وأكد أن استقرار الإسلام ونموه عبر التاريخ كانا متجذرين في جهود التوعية المستمرة.

وفي إشارة إلى تأثير علماء الشيعة الكبار، أشار آية الله المروي إلى: "أن المذهب الشيعي استطاع من خلال الترويج المخلص أن ينتشر في جميع أنحاء العالم، واليوم نشهد حضور أتباع أهل البيت (ع) في جميع أنحاء العالم".

وفي معرض حديثه عن تنامي الاهتمام العالمي بمذهب أهل البيت (ع)، حثّ آية الله المروي الدعاة على عدم الانسياق وراء الترويج السلبي، مضيفًا: "إن خطاب السعي إلى العدالة والدفاع عن الحقوق واعتناق مبادئ الثورة الإسلامية يتردد صداه عالميًا".

كما أشار إلى الحرب المفروضة مؤخرًا والتي استمرت اثني عشر يومًا، مؤكدًا على دورها في تعزيز موجة الاهتمام العالمي بالمذهب الشيعي.

وأكد آية الله المروي على أهمية الاستعداد والمعرفة، وقال للدعاة: "الدراسة والإعداد العلمي هما الشرطان الأساسيان للنجاح في الدعوة. يجب أن يكون الداعية متمكنًا من الفهم ليتواصل بفعالية مع الناس".

ووصف نهج البلاغة والصحيفة السجادية بأنهما "أكسيران للمذهب الشيعي"، مشيرًا إلى أنهما، بعد القرآن الكريم، أدوات أساسية لكسب القلوب عالميًا.

في ختام كلمته، أكد آية الله المروي أن الترويج الديني الفعال يتطلب التزامًا شخصيًا: "الترويج الديني هو أعظم مسؤولية دينية. لكي تكون أقوالكم مؤثرة، عليكم تجسيدها في أفعالكم. لقد أثرت أفعال شيوخ الدين تأثيرًا كبيرًا، وعلينا أن نقتدي بهم".