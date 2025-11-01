  1. الرئيسية
ممثل مجمع أهل البيت (ع) العالمي في لبنان يلتقي بالشيخ أحمد قبلان

1 نوفمبر 2025 - 18:42
رمز الخبر: 1745278
أكد الشيخ أحمد قبلان في لقاء مع ممثل مجمع أهل البيت (ع) العالمي في لبنان على أهمية التواصل الواسع والمستمر من قبل المجمع مع الشخصيات الدينية وعلماء المذاهب والأديان الأخرى.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ زار حجة الإسلام محسن النخعي، مدير مكتب ممثلية مجمع أهل البيت (ع) العالمي في لبنان، مكتب المرجع الديني اللبناني البارز حجة الإسلام الشيخ أحمد قبلان، وناقش معه قضايا فكرية وثقافية متعلقة بلبنان.

وخلال اللقاء، الذي عُقد بمناسبة ذكرى ميلاد السيدة زينب (س)، قدّم النخعي عرضًا تقديميًا حول برامج وأنشطة المجمع في لبنان.

وأكد الشيخ أحمد قبلان، المعروف في لبنان بـ"المفتي الجعفري"، على ضرورة بقاء مجمع أهل البيت (ع) على تواصل مستمر وواسع مع القيادات الدينية من مختلف الأديان والمذاهب، مشيرًا إلى أن التواصل مع الشخصيات الدينية، في ظل ظروف ما بعد الحرب، يُعدّ مسعىً مباركًا.

وكان حجة الإسلام الشيخ حسن شريفة، إمام مسجد الصفا في بيروت، قد رافق النخعي خلال الزيارة.

