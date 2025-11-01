المؤتمر الدولي بعنوان "الإمام الحسين رمز وحدتنا" المنعقد في جامعة الكوثر، باكستان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ استُهلّ البرنامج بتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ حافظ أكبر رجائي، تلتها كلمة افتتاحية للعلامة أشرف حسين أخونزاده.

ثم ألقى علماء وقادة روحيون من مختلف المذاهب الفكرية في باكستان كلماتٍ أمام الحضور، وتبادلوا أفكارهم مع المشاركين.

وكان من بين المتحدثين سيد طيب شاه ترمزي، والدكتور أرشد بلوش (ملتان)، وسيد هارون جيلاني (منهاج القرآن، جوجرات)، والدكتور عبد الحفيظ (فيصل آباد)، وأبو بكر عثمان حيدري، والدكتور طارق سليم (أمير الجماعة الإسلامية شمال البنجاب)، ومحمد إبراهيم (ماردان)، وعرفان حقاني، والعلامة عارف. الوحيدي، بير صاحب المهرة الشريفة، العلامة محمد شفاء نجفي، سراج الحق (الأمير المركزي السابق للجماعة الإسلامية)، العلامة راغب نعيمي (رئيس المجلس العقائدي الإسلامي)، لياقات بلوش (نائب رئيس مجلس ملي ياكجهتي)، الأستاذ عباس الغفاجي (رئيس المركز الإعلامي الدولي، مرقد الإمام الحسين ع)، سردار محمد يوسف (الوزير الاتحادي) حضر اللقاء فضيلة الإمام الرضا (حفظه الله) ووزير الشؤون الدينية في حكومة باكستان، العلامة ساجد علي نقوي، والشيخ علي القرضاوي (ممثل مرقد الإمام الحسين عليه السلام)، إلى جانب عدد من الضيوف الكرام.

وأحیا المتحدثون ذکری روح العلامة الراحل الشيخ محسن النجفي، وأشادوا بالجهود الدؤوبة التي بذلها ابنه العلامة الشيخ أنور علي النجفي، الذي يواصل مسيرته. وأشادوا بإنشاء "مركز الإمام الحسين الثقافي" في جامعة الكوثر، وبتنظيم هذا المؤتمر العلمي الكبير، معتبرين إياه خطوةً تاريخية. وأكد المتحدثون أنه في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الأمة الإسلامية، وخاصةً أزمة غزة، فإن وحدة المسلمين هي الحاجة الماسة في هذا العصر. كما عُرض خلال المؤتمر فيلم وثائقي يستعرض مشاريع تطوير مرقد الإمام الحسين (عليه السلام) ومبادراته الإنسانية. وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر أداره الدكتور نديم عباس بمهارة وكفاءة عالية، حيث أدى واجبه كمضيفٍ بكل كفاءة.