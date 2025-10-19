حماس: لا نرغب بالمشاركة في أي ترتيبات إدارية تتعلق بحكم غزة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ لفت الناطق باسم حركة حماس في غزة، إلى أن الحركة كانت قد وافقت على تشكيل لجنة للإسناد المجتمعي لاستلام مقاليد الحكم في غزة.

ودعا قاسم، إلى الإسراع في تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي إلى حين تشكيل لجنة إدارة غزة، مؤكدا أن الجهات الحكومية بغزة تواصل أداء مهامها، لأن الفراغ خطير جدا، وسيستمر ذلك حتى تأتي لجنة إدارية يتم التوافق عليها من جميع الفصائل الفلسطينية.

وأشار الناطق باسم حماس إلى أن نقاشات تجري مع الوسطاء لوضع ترتيبات دخول المرحلة الثانية من المفاوضات، إذ تعتبر مرحلة معقدة وتتطلب إجماعا وطنيا، وقد بدأنا بخطوات بلورة موقف وطني تجاه هذه القضايا المهمة.