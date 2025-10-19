جامعة باقر العلوم تطلق برامج أكاديمية مشتركة مع العراق

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ التقى حجة الإسلام السيد إحسان رفيعي علوي، رئيس جامعة باقر العلوم (ع)، بالمستشار الثقافي الإيراني في العراق لمناقشة توسيع التعاون العلمي والثقافي والتعليمي بين قم والمؤسسات العراقية.

ركزت المناقشات على إطلاق برامج دراسات عليا مشتركة، تشمل دورات ماجستير ودكتوراه، مع حوزة الإمام الصادق (ع) في بغداد وحوزة الإمام الكاظم (ع) في مدينة الكاظمية.

كما تم التخطيط لدورات قصيرة الأجل للنخب الأكاديمية والثقافية العراقية، بالإضافة إلى لقاءات علمية مشتركة بين حوزتي النجف وقم، لتعزيز التعاون العلمي الإقليمي.

وأكد حجة الإسلام رفيعي علوي على مراجعة اللوائح الأكاديمية التفصيلية لضمان سلاسة تنفيذ البرامج.

واختُتم الاجتماع بالتزام بالحفاظ على التواصل المستمر ووضع خطة عمل مشتركة لتسريع التعاون وتعظيم الإمكانات العلمية والثقافية للبلدين.