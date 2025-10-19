رجل دين شيعي: الحوار بين الأديان مفتاح مكافحة التطرف

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أكد حجة الإسلام محمد صحاف كاشاني، السكرتير العلمي للمؤتمر الدولي الثاني للدراسات الأخلاقية المقارنة في الإسلام والمسيحية، أن الحوار بين الأديان السماوية هو أنجع السبل لمواجهة العنف والحرب والتطرف في عالمنا اليوم.

وفي كلمته التي ألقاها في الحفل الختامي الذي أقيم في 16 أكتوبر/تشرين الأول في قاعة الشيخ الطوسي بمكتب الإعلام الإسلامي في حوزة قم، استشهد حجة الإسلام صحاف كاشاني بالآية القرآنية "تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم" لتسليط الضوء على هدف المؤتمر: تعزيز التعايش والتفاهم المتبادل على أساس المبادئ الأخلاقية المشتركة.

وحذر من أنه بدون حوار بين الأديان، سيسود الخوف والريبة، مما يسمح للمتطرفين باستغلال الاختلافات لمصالحهم الخاصة.

وقال: "يخشى الناس ما لا يعرفونه. على العلماء توضيح الحقيقة من خلال الحوار". لضمان الاستمرارية والأثر العملي، وثّق المؤتمر نتائجه في ثمانية عشر بحثًا مشتركًا، أنجزها 100 باحث من 25 دولة، منها إيران والولايات المتحدة وروسيا وأستراليا. تتناول هذه الأبحاث التحديات الأخلاقية المعاصرة، وتغطي مواضيع مثل أخلاقيات الحرب، والعلاقات بين الإنسان والحيوان، وأخلاقيات الطب، وأخلاقيات البيئة.

كما سلّط حجة الإسلام صحاف كاشاني الضوء على التعاون بين أربع ديانات - الإسلام والمسيحية والهندوسية والبوذية - في تأليف بعض هذه الأعمال، التي ستُنشر بشكل رئيسي في كندا لتُتاح للجميع في جميع أنحاء العالم. وشهد المؤتمر، الذي استمر عامين، أكثر من ثلاثين اجتماعًا متخصصًا، جمع رجال الدين المسلمين مع رجال الدين المسيحيين لتعزيز الحوار الحقيقي بين الأديان، وتوطيد التعاون بين الديانات الرئيسية في العالم.