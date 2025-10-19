المبعوث الإيراني يلتقي بأمير المنطقة، جماعة إسلامي بنغلاديش

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ عُقد الاجتماع صباح يوم الجمعة في قاعة تيستا أبوسور بداليا، في جوٍّ وديٍّ وودي.

خلال الاجتماع، سلّط مدير المدرسة مولانا عبد الستار الضوء على الدور الإيجابي لجماعة الإسلام في الحركات الديمقراطية في بنغلاديش، وأشار إلى أن ممثلي الحزب المنتخبين في البرلمانات السابقة قد قدّموا مساهماتٍ بنّاءة في التنمية الوطنية وصنع السياسات.

ناقش الجانبان مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، معربين عن تفاؤلهما باستمرار تعزيز العلاقات الودية بين إيران وبنغلاديش في المستقبل.

خلال المناقشة، اقترح مدير المدرسة التعاون في عدة مجالات رئيسية، بما في ذلك إنشاء مشاريع صناعية في دومار وديملا، وتوسيع التجارة الثنائية والنقل، وتحسين قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، وتطوير مرافق الكهرباء والري الزراعي.

لاحقًا، رافق مدير المدرسة السفير منصور تشاووشي لزيارة منطقة سد تيستا، وطريق ثاناخاندا، ومواقع أخرى لتطوير البنية التحتية المحلية.