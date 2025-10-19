رئيس جمعية علماء الهند: تعاليم النبي هي رد على الكراهية والانقسام

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ في كلمته التي ألقاها في مؤتمر "تحفظ ختم النبوة" بمدينة كانبور بولاية أوتار براديش يوم الخميس، قال سماحته إن حل جميع المشاكل التي تواجه الأمة - بما في ذلك الأيديولوجيات التفرقة والمضللة - يكمن في حياة النبي الكريم وتعاليمه.

نُظم المؤتمر تحت رعاية فرع كانبور التابع لجمعية كانبور، وبرعاية رئيس جامعة دار العلوم ديوبند، المفتي أبو القاسم نعماني، وتحت إشراف قاضي الشهر حافظ عبد القدوس هادي.

أكد مولانا مدني أن كل قضية اليوم تُصبغ بصبغة دينية لاستهداف طائفة معينة.

وقال: "بتجاهل العدالة وسيادة القانون واتخاذ إجراءات أحادية الجانب، تُبذل محاولة لإظهار أن الحقوق الدستورية والقانونية للأقليات، وخاصة المسلمين، قد سُلبت".

وأعرب عن أسفه لتلقين الناس كراهية بعضهم البعض باسم الطبقة والدين والطائفة.

وأضاف: "الحقيقة هي أننا جميعًا من نسل آدم واحد، خلق واحد - خلق خالق واحد. الإسلام يأمر بالعدل والإنصاف والإحسان تجاه الناس من كل دين، وكل طبقة، وكل إنسان".

وأكد مولانا مدني أن النبي لم يكتفِ بالعدل مع أنصاره، بل أظهر أيضًا اللطف مع أعدائه الذين اضطهدوه. علينا أن نقتدي به. فالسبيل الوحيد لإنقاذ البشرية هو اتباع تعاليم النبي. فإذا أحيا المسلمون تعاليم الإسلام الحقة في أقوالهم وأفعالهم وسلوكهم، يُمكن إخماد نار الكراهية. قال النبي: لا يُؤمن المرء حتى يُحب لجاره ما يُحب لنفسه. هذه هي الرسالة التي تحتاجها الهند اليوم بشدة.

في كلمته، قال عميد دار العلوم ديوبند، مفتي نعماني، إن الأفكار المضللة والفساد قد وصلا الآن إلى كل بيت.

وأضاف: "لذلك، ينبغي على كل مدرسة أن تُنشئ مجلسًا لحفظ خاتم النبوة للرد على هذه الشكوك والمفاهيم الخاطئة".

وأكد مولانا سيد بلال الندوي أن التوحيد والرسالة والآخرة هي العقائد الأساسية الثلاثة للإسلام، وأن عقيدة خاتم النبوة هي عمادها.

وقال المفتي محمد صالح حسني سهارنبوري إن كمال الإسلام وكون النبي محمدًا خاتم الأنبياء نعمة عظيمة وفضل من الله على الأمة الإسلامية.