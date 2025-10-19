جماعة أهل السنة في باكستان تقیم حفل استقبال لرجل دين شيعي في جاكوب آباد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أقام مولانا غلام عباس كرمي، زعيم جماعة أهل السنة، حفل استقبال وعشاء كريمين في قاعة مدينة مسجد الجامعة في جاكوب آباد على شرف العلامة مقصود علي دومكي - السكرتير المركزي للإعلام والنشر والمنظم الإقليمي (السند) لمجلس وحدة المسلمين الباكستاني.

العديد من الشخصيات البارزة مثل نذير حسين جعفري (رئيس منطقة MWM)، الأستاذ خادم حسين بروهي (نائب الرئيس)، عمران علي حيدري (رئيس المدينة)، الأستاذ محمد بخش دومكي، العلامة سيف علي دومكي (رئيس منطقة مجلس العلماء مكتب أهلونج)، إلى جانب قادة جماعة أهل السنة الحاج مشتاق أحمد، الحاج محمد أيوب ليغاري. حضر الحدث. في هذه المناسبة، قدم مولانا غلام عباس كرمي للعلامة مقصود دومكي أجراك تقليدي (رمز للثقافة السندية) وأهداه كتاب "مواز الحسنة" من تأليف حضرة المرشد محمد كرم الله مدني قدري نقشبندي، المعروف باسم دلبار سين، وهو أيضًا الرئيس الروحي لخان علقة مطلقة.

خلال كلمته في التجمع، أكد العلامة مقصود دومكي على أهمية الوحدة بين المسلمين، قائلاً: "الشيعة والسنة فرعان من فروع الإسلام. جميعنا إخوة. يسود بيننا جو من الأخوة والمحبة الإسلامية. تسعى القوى الاستعمارية المعادية للإسلام إلى بث الفرقة والشقاق بين المسلمين، بينما يُعلّمنا القرآن والسنة الوحدة والتكاتف".

وأكد أن النبي محمد (ص) وأهل البيت (ع) رمزان لوحدة الأمة الإسلامية. وأضاف أن القرآن الكريم والكعبة والصحابة الكرام والمسجد الأقصى رموزٌ ساطعة لوحدة المسلمين.

وعبّر العلامة دومكي عن حزنه العميق إزاء الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين، قائلاً:خلال العامين الماضيين، استشهد ما يقرب من 70 ألف مسلم بريء في فلسطين على يد دولة إسرائيل الصهيونية، بدعم من الولايات المتحدة. وقُصفت آلاف المنازل ودُمّرت - إنها مأساة مفجعة للبشرية.

وأوضح قائلاً: "وقف إطلاق النار في غزة لا يعني العفو عن المسؤولين عن مذبحة 70 ألف روح بريئة. إن الدماء التي سُفكت في غزة دينٌ على ضمير الإنسانية." وطالب بمحاكمة جميع المتورطين في إبادة غزة - بمن فيهم ترامب ونتنياهو - أمام محكمة العدل الدولية.

وقال: "إن خطاب ترامب في البرلمان الإسرائيلي، الذي اعترف فيه بتوفير الأسلحة لمذبحة الفلسطينيين، هو اعترافٌ واضح بالذنب. بدلاً من جائزة نوبل للسلام، يستحق ترامب أن يُحاكم على جرائمه ضد الإنسانية."

أكد مولانا غلام عباس كرمي، زعيم جماعة أهل السنة، على أهمية الوحدة، قائلاً: "جميع المسلمين إخوة. أرض السند هي أرض الأولياء والصوفية، التي لطالما عززت المحبة والسلام والتسامح. الوحدة الشيعية السنية اليوم هي استمرار لهذه الرسالة المقدسة. لقد علّمنا مرشدنا الروحي، قبلة دلبر سين، قيم الوحدة بين المسلمين، والأخوة، والاحترام المتبادل."