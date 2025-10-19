جامعة الكفيل للبنات تحتفل بخريجاتها في النجف

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ اختتم مكتبُ المتوليّ الأعظم لشؤون المرأة في العتبة العبّاسية المقدّسة حفلَ تخرّج طالبات جامعة الكفيل للبنات في النجف الأشرف، للأعوام الدراسية ٢٠٢٣، ٢٠٢٤، و٢٠٢٥.

وتضمّن الحفل، الذي أُقيم تحت شعار "العلم رسالة... والوفاء رحلة"، فيلمًا من إنتاج قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة المقدّسة بعنوان "الأعظم الذي أوقف الطوفان الأسود"، يروي قصّة فتوى الجهاد الكفائيّ ودور المرجعيّة الدينيّة العليا في انتصار العراق على الجماعات الإرهابيّة.

وتضمّن الحفل كلمةً من مكتب المتوليّ الأعظم لشؤون المرأة، ألقتها معاونة المديرة السيّدة فردوس علي حسون.

وأكدت أن جامعة أم البنين (س) تمثل نموذجاً أكاديمياً متميزاً يدمج الأصالة الدينية مع التقدم التكنولوجي، مما يمكّن المرأة من أن تصبح صوتاً للهداية والفكر الأصيل في المجتمع.

قدّم الشيخ علي موحان من قسم الشؤون الدينية محاضرة حول أهمية العلم ونشره.

وتضمّن البرنامج فقرة أسئلة وأجوبة من مسابقة "واحة المعرفة"، وكلمات لممثلي الطالبات نمارق رياض هاشم (قسم الدعوة) وحنان حسين خليل (قسم الدراسات القرآنية)، وأمسيات شعرية للشاعرة زينة حسن عباس.

واختتم الحفل بسحب جوائز المسابقة وتوزيع شهادات التخرج على الطالبات المتفوقات والهيئة المنظمة.

جامعة أم البنين (س) مؤسسة تعليمية إلكترونية تُعنى بتقديم التعليم الديني والثقافي المجاني للنساء من خلال أقسام متخصصة، مثل قسم الدراسات القرآنية وقسم إعداد الدعاة.