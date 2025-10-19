المجلس الاستشاري للطلاب الهنود: الهجوم على مولانا كلبه جواد هو محاولة دنيئة لإسكات صوت المجتمع الشيعي بأكمله

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أدان المجلس الاستشاري للطلاب الهنود المقيمين في مدينة قم المقدسة بشدة الهجوم الأخير على الأمين العام لمجلس علماء الهند، حجة الإسلام والمسلمين، مولانا السيد كلبه جواد نقوي.

وأصدر المجلس بيانًا وصف فيه الهجوم بأنه مؤامرة خبيثة ضد الشيعة ومحاولة فاشلة لإسكات صوت الحق والعدل.

وأكد البيان: "إن الهجوم على مولانا كلبه جواد ليس مجرد هجوم على عالم ديني مرموق، بل هو محاولة مخزية لقمع الصوت الجماعي للشيعة وجميع من يدافعون عن الحق والعدل".

وأشاد المجلس بجهود مولانا كلبه جواد نقوي الدؤوبة في مجالات الوحدة بين المسلمين، والعدالة الاجتماعية، وحماية الأوقاف.

وأكد أن الهجوم جزء من مؤامرة أوسع لإسكات الأصوات المنددة بالظلم، وهو أمر لا يجب التسامح معه.

دعا المجلس الاستشاري حكومة الهند والجهات المعنية إلى البدء فورًا بتحقيق شفاف ونزيه، وضمان تقديم المسؤولين عنه إلى العدالة على وجه السرعة.

وأضاف البيان: "هذا ضروري لإيصال رسالة واضحة مفادها أن مثل هذه الأعمال الشنيعة لن تُقبل، وستواجه عواقب وخيمة بموجب القانون".

كما حثّ المجلس المجتمع بأكمله على التزام الهدوء، والتعبير عن احتجاجه بالوسائل القانونية والسلمية، والحفاظ على الوحدة والتضامن مهما كلف الأمر.

وفي ختام بيانه، أعرب المجلس الاستشاري عن دعمه الكامل لمولانا كلبه جواد نقفي، مُعلنًا: "نقف بحزم مع مولانا في رسالته لحماية ممتلكات الأوقاف وإحقاق العدل. ندعو له بالسلامة والعافية، ونسأل الله العلي القدير أن يمنحه القوة والحماية والتوفيق الدائم في سبيله النبيل".