العتبة الحسينية تضيف مساحة جديدة للمخيم الحسيني لتعزيز قدرته على استقبال الزائرين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أعلنت العتبة الحسينية المقدسة عن توسعة المخيم الحسيني المشرف، بعد استملاك موقع الحسينية البحرانية المجاور، وذلك بعد استحصال الموافقات الأصولية وتفاهم الجانبين وفق الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة.

وجاءت هذه الخطوة قبل زيارة أربعين الإمام الحسين (عليه السلام)، بهدف استيعاب الأعداد الكبيرة من الزائرين وتوفير المساحات والخدمات اللازمة لهم أثناء أداء الزيارة.

وقال رئيس قسم المخيم الحسيني المشرف الأستاذ فاضل أبو دكة في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن “قسم الشؤون الهندسية، وبالتعاون مع قسمنا، قسم المخيم الحسيني الشريف وقسم الصيانة، باشر بتهيئة موقع الحسينية البحرانية بعد استملاكه رسميا من قبل العتبة الحسينية المقدسة، وذلك قبل زيارة الاربعين الأخيرة”، مبينا أن “الموقع السابق كان يضم بناء آيلا للسقوط، فتمت إزالته بالكامل، ثم جرى تعديل الأرضية ودفنها بمادة (السبيس) وإكساؤها بالخرسانة المسلحة حيث اصبحت صالحة للاستخدام المؤقت خلال زيارة الأربعين”.

وأضاف أن “الموقع الذي تبلغ مساحته (680) م2، تم فرشه حينها بالسجاد المناسب، مع توفير منظومات التبريد والإنارة والخدمات الأساسية، بما ضمن راحة الزائرين خلال فترة تواجدهم في المخيم، سواء لأداء الصلاة أو قراءة القرآن والمجالس الحسينية”.

وأشار إلى أنه “تم فتح إيوانين من صحن المخيم الحسيني إلى الساحة الجديدة الملاصقة، إضافة إلى فتح بابين مخصصين للدخول والخروج لتسهيل حركة الزائرين وتنظيم انسيابية الدخول إلى الموقع”.

تأتي هذه الجهود ضمن مشروع العتبة الحسينية المقدسة لتطوير البنى التحتية في محيط الحرم الحسيني الشريف، استعدادا لاستقبال الزيارات المليونية، وبما يضمن توفير أفضل الخدمات للزائرين.

